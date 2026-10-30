Vicente López festeja Halloween y el Día de los Muertos en el Cine York y la Torre Ader

Para el disfrute de los más chiquitos, desde las 16 a las 19 horas, el Cine Teatro York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895 en Olivos, se convertirá en un territorio de monstruos y fantasía para que los chicos puedan jugar, crear y explorar distintas tradiciones culturales, mientras que la Torre Ader (Triunvirato 3400, Villa Adelina) invita a descubrir el universo del Día de los Muertos a través del cine, la música y los relatos.

Entre las actividades organizadas por la Municipalidad de Vicente López se destacan talleres para crear monstruos y diseño de afiches junto a Sole Castro y Gustavo Sala, una estación de maquillaje y peluquería para que cada participante pueda transformarse en su criatura favorita, además de diversos juegos interactivos con premios para todos los niños.

La programación cinematográfica comenzará a las 16 horas con distintos cortometrajes del género, y continuará a las 17.30 horas con la proyección de Hotel Transylvania, la comedia animada en la que Drácula intenta proteger a su hija y su hotel de la inesperada llegada de un joven humano. A las 19 horas, Los Cazurros tomarán el escenario con un espectáculo de 45 minutos que combinará música, humor, animación y participación del público para cerrar la celebración a pura diversión.

Por su parte, la Torre Ader se anticipa a la celebración del Día de los Muertos, la histórica celebración mexicana que tiene lugar cada 2 de noviembre, y se adornará con colores y ornamentos para recibir una tradición que celebra la memoria, los afectos y el encuentro entre generaciones.

A partir de las 18 horas comenzará la celebración con actividades inspiradas en la cultura mexicana. Dentro de la programación, habrá espacios para fotografía, taller de máscaras y música en vivo. Y a las 20 horas se repartirán pochoclos para acompañar la función de Coco, la película de Pixar que sigue a Miguel, un chico que sueña con convertirse en músico y emprende un viaje extraordinario para descubrir los secretos de su historia familiar.

Para los adultos, el Cine York presenta “Maestros del Terror”, un ciclo de cine para adultos que se encuentran proyectando las mejores películas de horror para que los fanáticos puedan disfrutar los mejores largometrajes del género en víspera de Halloween. La próxima función será el viernes 30 de octubre a las 20.30 horas con la función de Nosferatu, el gran clásico del cine de mudo que en esta oportunidad única estará musicalizada en vivo por el ensamble El Juego Infinito.

La semana de cine terminará el sábado 31 de octubre a las 21 horas con la proyección en 35 mm de la reconocida película El Exorcista, dirigida por William Friedkin.

Vale destacar que todas las funciones son con entrada libre y gratuita, sujeto a la capacidad y por orden de llegada.