Guernica: jubilado de 68 años corría una picada en un Audi, atropelló a un chico y lo dejó en grave estado

Un joven ciclista de 14 años está internado en grave estado tras ser atropellado por un auto de alta gama en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. El conductor del vehículo, un hombre de 68 años, fue detenido por lesiones culposas agravadas y según trascendió, el auto involucrado es un Audi Q7, a nombre de Natalia Luengo, esposa de Jorge Castillo “El Rey de la Salada”.

El tremendo accidente ocurrió este domingo y quedó registrado por una cámara de seguridad de calle Eva Perón, entre 107 y 111.

Al arribar al lugar, personal policial encontró al muchacho tirado sobre el asfalto e inconsciente, con una herida cortante en la cabeza y manchas de sangre en la cara.

Junto al chico estaba su bicicleta Gravity blanca y, a pocos metros, los uniformados identificaron un Audi Q7 conducido por Miguel Ángel Monteferrante, que tenía daños en la parte delantera.

Ante la demora de la ambulancia, el adolescente fue trasladado al hospital local con la colaboración de personal de Bomberos Voluntarios. Debido a la gravedad de su estado, después fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Presidente Perón ordenó la detención de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas y solicitó que fuera presentado en la primera audiencia judicial.

Los investigadores, en tanto, secuestraron la bicicleta del adolescente, el Audi Q7 y un Peugeot 408 Allure, vehículo que también estaría corriendo la picada, aunque su conductor no fue detenido.

Vale consignar que, a través de la patente captada por cámaras, quedó confirmado que el Q7 registra casi 80 multas desde el año 2013 hasta hoy y nueve de ellas fueron este mes, en su gran mayoría por exceso de velocidad,

Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, contó que la camioneta fue vendida entre 2017 y 2018 a un hombre llamado Gustavo Rojas, quien murió durante la pandemia. Según explicó, la operación quedó inconclusa y todavía hay un conflicto por la recuperación del vehículo.

Castillo también mencionó una disputa por un departamento que le había vendido a Rojas y que, según afirmó, nunca terminó de cobrar ni fue transferido. “Yo se lo vendí, pero éramos amigos. Le vendí el departamento y nunca lo pagó ni lo transfirió. También está eso, hay denuncia penal para recuperar el vehículo”, reveló.