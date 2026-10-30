El intendente de Pehuajó prohibió la circulación por caminos rurales: “No me rompan…”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, prohibió la circulación por los caminos rurales del distrito durante 48 horas, con la única excepción de los tamberos, a los efectos de evitar un mayor deterioro de la red vial ante las lluvias que afectan al centro-oeste bonaerense.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe comunal explicó que se comunicaría con la Policía Rural para garantizar el cumplimiento de la restricción.

“A partir de hoy, durante 48 horas, queda prohibido circular por caminos rurales, excepto por tamberos”, enfatizó Zurro, quien también advirtió que la prohibición podría extenderse en función de las condiciones meteorológicas.

“No me rompan los caminos rurales, que cuestan mucho, los reconstruimos, trabajamos y le brindamos una conectividad a todos”, acotó, al pedir la colaboración de los vecinos.

🛤️A partir de hoy, durante 48 horas queda prohibido circular por caminos rurales, excepto por tamberos. 🌧️En caso de que continúen las precipitaciones, lo extenderemos. Entre todos tenemos que cuidar la colectividad del partido de Pehuajó. https://t.co/xGBkFIdYwr — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) October 25, 2026

“Entre todos tenemos que cuidar la conectividad del partido de Pehuajó”, concluyó el alcalde peronista.