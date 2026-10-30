Cavallo destrozó el manejo del dólar de Caputo y lo comparó con el kirchnerismo

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó este martes una durísima crítica contra la política económica de la administración de Javier Milei, al cuestionar con severidad el manejo del mercado de cambios y comparar el estilo de la actual gestión con los métodos del kirchnerismo durante la era de Guillermo Moreno.

En diálogo con el stream Ahora Play, el padre de la convertibilidad apuntó sin filtros contra el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, al señalar que el funcionario "no está para manejar el mercado cambiario, está para organizar bien la economía".

🚨 DOMINGO CAVALLO: “MANEJAN EL TIPO DE CAMBIO COMO MORENO MANEJABA LOS PRECIOS” @domingocavallo en #AhoraPlay junto a @maximmontenegro. 📺¡Encontrá más en YouTube!👇 https://t.co/YzItEvuvI3 — Ahora Play (@ahora_play) October 27, 2026

La crítica a la discrecionalidad y el fantasma de Guillermo Moreno

Consultado sobre si la administración actual administra el dólar de manera arbitraria, Cavallo disparó la frase más fuerte de la entrevista al trazar un paralelismo con el pasado reciente: "Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios", sentenció, asegurando que el esquema actual opera de forma completamente discrecional.

En esa línea, el economista profundizó sobre el debate en torno a la acumulación de divisas y cuestionó la metodología actual para engrosar las arcas del Banco Central: "¿Cómo debería hacerlo? Si yo voy a acumular 15.000 millones de dólares de reservas porque quiero transformar el superávit comercial en acumulación de reservas, para demostrar que vamos a cumplir plenamente con nuestras obligaciones e incluso poder ir saliendo del endeudamiento con los organismos multilaterales, tengo que establecer una regla"..

El "modelo Chile" como receta y la necesidad de reglas claras

Para solucionar las deficiencias del esquema vigente, Cavallo propuso adoptar modelos internacionales de transparencia y previsibilidad, poniendo como ejemplo a los países vecinos: "Es decir, decir: ‘Vamos a comprar tanto por día’, y efectivamente comprar esa cantidad todos los días".

"Es una regla como en Chile: todos los días, 40 millones de dólares. Por supuesto, como en cualquier país sensato",concluyó el exfuncionario, marcando un fuerte contraste con la estrategia que lleva adelante el equipo económico libertario.

El rol de Milei como "ministro" y la crítica al cepo y al RIGI

Para completar su diagnóstico, Cavallo apuntó al funcionamiento de la cúpula del poder Ejecutivo y deslizó una fuerte crítica estructural sobre el verdadero rol de los funcionarios: "El problema de Caputo es que él no es el ministro de Economía. El ministro de Economía es Milei", graficó, al trazar un paralelismo con el estilo de conducción kirchnerista donde el presidente se pone al frente de la lapicera económica.

En esa línea, el padre de la Convertibilidad advirtió sobre una "confusión conceptual" en el ideario libertario: "Él habla de libertarianismo o liberalismo extremo, de respeto a los derechos de propiedad y de libertad económica. Pero, por ejemplo, los exportadores, salvo aquellos que exporten a través del RIGI, no tienen la propiedad de sus ingresos por exportación. Están obligados a vender las divisas al Banco Central al tipo de cambio que este establece".

Por último, el exfuncionario advirtió que las restricciones persisten en el tejido productivo y financiero: "Las empresas que necesitan capital de trabajo o invertir, y que necesitarían dólares, no pueden comprarlos libremente, salvo para determinados usos. Además, existen restricciones en determinados mercados, como el del contado con liquidación. Y si compran dólares en ese mercado, después no pueden comprar en otros".