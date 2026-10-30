Festival Callejón 9, la celebración de las artes escénicas independientes

Del 9 al 14 de noviembre llega la novena edición del Festival Callejón, la maratón de artes escénicas que, a lo largo de casi una década, se consolidó como un espacio de referencia para la creación contemporánea y la experimentación en la escena independiente porteña. Con sede en el emblemático Espacio Callejón, el festival reúne teatro, danza y música y apuesta, año tras año, por las nuevas voces y los cruces entre lenguajes.

Con la curaduría de Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés, esta novena edición presenta una programación que combina estrenos, obras invitadas y procesos de investigación escénica, con una mirada puesta en artistas jóvenes y en las nuevas formas de creación.

Entre las propuestas se encuentra el estreno de Cae diagonal / pisa palito, de Milva Leonardi y Abril Lis Varela; El hijo de, escrita por Joaquín Moreno Ocampo y dirigida por Gianluca Zonzini, que aborda la historia de Ricardito Elhijovich, un joven actor atravesado por el peso de ser hijo de un reconocido intérprete; y Animal anterior, obra invitada con dirección de las talentosas Denise Groesman y Agostina Luz López.

La programación se completa con Fronter, dirigida por Florencia Sánchez (work in progress de la edición 2025, ahora convertida en estreno de obra completa), y Archivo de proyectos no realizados, una propuesta que parte de un particular hallazgo en el archivo del Instituto Di Tella: una caja titulada Proyectos no realizados. A partir de ese material, Celia Argüello Rena, Nico Sosa y Wo Portillo del Rayo exploran cómo llevar a escena aquellos proyectos artísticos que alguna vez fueron imaginados pero nunca llegaron a concretarse.

“La marca fuerte del Festival es la posibilidad de visibilizar el trabajo de artistas jóvenes, abiertos a la experimentación escénica y al cruce de lenguajes desde una mirada diversa e inclusiva”, señala Ramiro Bailiarini.

Por su parte, Zoilo Garcés destaca el carácter autogestivo del proyecto: “En estos nueve años hemos trabajado de manera independiente y autogestiva, orientados a producir obras estreno y, a la vez generar un espacio de exploración artística bajo el formato work in progress, que luego pueda convertirse en un futuro estreno de obra completa”.

Una fiesta para celebrar el camino a los 10 años

Como cierre de esta novena edición y, a las puertas de su décimo aniversario, el Festival Callejón tendrá una gran celebración el sábado 14 de noviembre desde la medianoche con un live set de Dani Umpi (Uruguay).

Además, las presentaciones de Trucha, DJ Set Viejo Kaos y Marques Desastre (Felipe Saade) en Maquinal (Anchorena 364, CABA). para cerrar una nueva edición del festival.

Festival Callejón 9. Teatro, danza, música

Del 9 al 14 de noviembre, Espacio Callejón. Humahuaca 3759. Localidades $ 25.000 disponibles en Alternativa. Pre venta 2x $ 36.000.

PROGRAMACIÓN

CAE DIAGONAL, PISA PALITO | Work in progress (danza)

Lunes 9 de noviembre, 20 h y martes 10 de noviembre, 22.30 h

Sinopsis: Si usted cree que las cosas fueron mejor antes o que serán mejor después, agarre con sus dos manos un hacha y corte el aire en diagonal. Repito: corte el aire, pero tenga cuidado con las piernas.

Intérpretes: Milva Leonardi y un invitado secreto.

Creación: Milva Leonardi y Abril Lis Varela.

Diseño de iluminación: Matías Sendón.

Escenografía y realización: Ramiro Bailiarini, Nico Sosa y Tomás Gonzalez — Festival Callejón.

Apoyo: Premio S.



EL HIJO DE | Obra invitada (teatro)

Lunes 9 de noviembre, 22 h y martes 10 de noviembre, 20 h

Sinopsis: “El hijo de” cuenta la historia de Ricardito Elhijovich, un joven actor marcado por el peso de ser hijo de un reconocido actor. Cuando Ricardito intenta escapar de ese lugar, su representante Zorro encuentra a Gonchi, un cantante frustrado que es físicamente idéntico a él, y le propone ocupar su lugar. Gonchi acepta para recuperar el sueño de alcanzar la fama, pero termina atrapado en una identidad que no le pertenece.

Dramaturgia: Joaquín Moreno Ocampo.

Intérpretes: Joaquín Moreno Ocampo, Daniela Korovsky y Justo Dell’Acqua.

Dirección: Gianluca Zonzini.



FRONTER | Estreno (teatro)

Miércoles 11 de noviembre, 20 h y viernes 13 de noviembre, 22.30 h

Sinopsis: la obra despliega un tejido escénico de identidades en tránsito. Ana y Brende se encuentran un palo verde en un bolso ajeno que las lleva a un roadtrip. En Hudson conocen a Hazel, la camarera de una pollería en un pueblo perdido de una Argentina que se autoproclama estadounidense.

A partir de este encuentro comienza una historia que no sabemos dónde termina. Si es el fin de un viaje en auto, el fin de las peleas, el fin de los encuentros, el comienzo de una música, tal vez el principio del amor. La obra crea un universo ficcional de tríptico a través del humor.

Dramaturgia: Club Bizarre — Almudena González, Renata Mármora y Julia Zlotnik.

Dirección: Flor Sánchez.

Actúan: Almudena González, Renata Mármora, Julián Shuliano Piepoli y Julia Zlotnik.

Producción: Club Bizarre y Festival Callejón.

Diseño de iluminación: Leandro Orellano.

Colaboración artística: Fiamma Carranza Macchi, Flor Sánchez, Ani Iramain, Naomi Stein, Trisha Trixiana, Franco de La Puente y Guido Wertheimer.



ANIMAL ANTERIOR | Obra invitada (danza)

Miércoles 11 de noviembre, 22.30 h y jueves 12 de noviembre, 20 h

Sinopsis: una mujer de setenta años, Silvia, y una máquina habitan un mismo espacio. Inspirada en Animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona, la obra narra la transformación progresiva del cuerpo de Silvia, que abandona aquello que la define como humana para convertirse en reptil.

Pero mientras Silvia se transforma, también lo hace la máquina: comienza a volverse sensible, permeable al agua, al ambiente y a las emociones de la mujer. Entre lo humano, lo animal y lo tecnológico, el proyecto explora el trance como un estado de transformación y posibilidad: un lugar desde donde reinventar la identidad, revisar la propia subjetividad y permitir que unas formas de vida contaminen y transformen a otras.

Intérprete: Silvia Estrín.

Luces y espacio: Matías Sendón.

Investigación: Denise Groesman, Agostina Luz López y Silvia Estrín.

Dirección: Denise Groesman y Agostina Luz López.



ARCHIVO DE PROYECTOS NO REALIZADOS | Estreno (teatro/performance)

Jueves 12 de noviembre, 22.30 h y viernes 13 de noviembre, 20 h

Sinopsis: ¿Cómo poner en escena proyectos artísticos que nunca llegaron a concretarse? A partir del hallazgo de una caja titulada Proyectos no realizados en el archivo del Instituto Di Tella, lxs artistas reactivan un conjunto de cartas, bocetos e instrucciones de obras que nunca llegaron a existir. En formato de conferencia performática, la pieza invoca esos proyectos imaginados durante los años de experimentación artística y radicalización política de las décadas de 1960 y 1970 para preguntarse qué resonancias, interrupciones y futuros posibles aún pueden activar en el presente.

Performers: Celia Argüello Rena, Nico Sosa y Wo Portillo del Rayo.

Idea, dramaturgia e investigación de archivo: Nico Sosa.