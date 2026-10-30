Megaoperativos de prevención y saturación en las calles de La Matanza

Fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, con la intervención de la Guardia Urbana municipal y agentes de Tránsito, llevan adelante diferentes procedimientos de control y protección en distintas localidades de La Matanza.

Los megaoperativos de saturación forman parte de un despliegue estratégico implementado de manera conjunta por la Policía bonaerense, el Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y el Centro de Operaciones y Monitoreo local, una estructura tecnológica clave que ya cuenta con más de 6 mil cámaras de seguridad operativas.

Descenso del delito y estadísticas oficiales

Cada semana, estos procedimientos de control arrojan resultados altamente positivos en la prevención y el combate del delito, con detenciones, el secuestro de automóviles con pedido de captura y la incautación de miles de motocicletas en infracción.

Estos datos se ven respaldados por el último informe del Sistema Nacional de Información Criminalística, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. De acuerdo con el relevamiento oficial, se observa un importante descenso del delito en el distrito:

Los robos generales bajaron un 26,4% .

Los hurtos totales disminuyeron un 14,3% .

Los delitos relacionados con drogas y estupefacientes cayeron un 22,4%.

Tecnología y anillos de control en los accesos

La inversión municipal en tecnología de prevención resulta un factor determinante para colaborar con las fuerzas policiales en su tarea diaria. Nuevas estrategias y una masiva presencia de recursos permiten fiscalizar el ingreso, el tránsito y el egreso de vehículos, ordenar el espacio público, ponerle un límite a la delincuencia y blindar la protección de la comunidad matancera.