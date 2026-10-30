El FMI aprobó la tercera revisión y girará a la Argentina USD 900 millones

El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades económicas argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa de reformas, un hito que le permitirá al país acceder de manera inmediata a aproximadamente 900 millones de dólares, una vez que el Directorio Ejecutivo dé el visto bueno definitivo a principios de diciembre.

La noticia, difundida formalmente desde Washington, fue replicada y celebrada de inmediato por el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de un escenario donde el organismo internacional destacó los "resultados impresionantes" del plan económico pese a la compleja coyuntura global.

Superávit fiscal, meta de reservas superada y elogios del organismo

El informe del FMI remarca que las políticas fiscales y monetarias prudentes continúan respaldando el proceso de desinflación y el fortalecimiento de la posición externa de la Argentina. De acuerdo con los datos del organismo, las reservas internacionales netas superaron en unos 4.000 millones de dólares el objetivo fijado para mediados de año.

En la misma línea, el Banco Central acumuló compras por cerca de 16.000 millones de dólares en lo que va del año,mientras que la Tesorería captó más de 5.000 millones de dólares en los mercados locales y refinanció pasivos por 6.000 millones. Además, el organismo destacó el éxito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyos proyectos aprobados ya superan los 76.000 millones de dólares.

Los cuatro pilares del nuevo entendimiento

El acuerdo alcanzado entre el equipo económico y la misión del FMI fija los lineamientos macroeconómicos clave para el cierre del año y la proyección hacia 2027:

Ancla fiscal: Se ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar para 2027, consolidando cuatro años consecutivos de superávit primario y equilibrio global.

Política monetaria: El Banco Central continuará fijando metas de agregados monetarios para afianzar la desinflación y la acumulación de reservas, preservando la flexibilidad dentro de las bandas cambiarias.

Estrategia de financiamiento: Se continuarán reforzando los colchones de divisas mediante el mercado interno,socios oficiales, ingresos por privatizaciones y una futura reapertura de los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan.

Reformas estructurales: Profundización de los mercados de capitales, ampliación del crédito a largo plazo y dinamización de las inversiones estratégicas y concesiones de infraestructura.

Con este nuevo aval técnico, el Gobierno nacional consolida su esquema de estabilidad macroeconómica y despeja compromisos financieros de cara al tramo final del año.