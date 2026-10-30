Murió la mamá de Lionel Scaloni

Este miércoles se confirmó la triste noticia de la muerte de Eulalia Marzetti, mamá del director técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni, quien atravesaba desde hace algunos años un delicado estado de salud.

El fallecimiento de la mujer de 74 años fue confirmado por fuentes de la comuna del departamento San Lorenzo, al que pertenece Pujato, el pueblo del DT, aunque no trascendieron más detalles.

La hermana del exfutbolista, Corina Scaloni, también se refirió indirectamente a la cuestión en redes sociales, ya que sus locales de pastelería cerraron las puertas por el día tanto en Pujato como en Funes aduciendo “motivos personales”.

De acuerdo a lo reseñado por el diario La Capital de Rosario, Eulialia Marzetti nació el 9 de febrero de 1952 en Zavalla, muy cerca de Pujato. En este último pueblo formó su familia y trabajó como jueza de paz.

El actual seleccionador argentino fue el segundo hijo del matrimonio Scaloni. Primero tuvieron a Mauro -también jugó al fútbol en Newell’s-. y la más joven es su hermana.

Condolencias de la AFA

A través de la cuenta oficial de la Selección Argentina, “la Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

“El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento ¡Mucha fuerza!”, completa el comunicado.