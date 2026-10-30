“La hora antes del alba”: llega a las librerías de Argentina la nueva novela de Isabel Allende

La novela ganadora del Premio Planeta 2026, La hora antes del alba, de Isabel Allende, estará disponible en las librerías de Argentina a partir del viernes 6 de noviembre, en tanto que la edición tapa dura podrá conseguirse a partir de diciembre.

Una historia que habita en las palabras, perdura en el recuerdo y anida en el corazón. Mágica, luminosa, así es La hora antes del alba, la nueva novela de Isabel Allende.

En un país oscurecido por la dictadura, Alba queda sola después de la muerte de su abuelo esperando a su primer amor sin saber si ha sobrevivido y si volverá por ella.

En la gran casa familiar, que atesora la memoria de los ausentes, Alba se siente segura; sin embargo, frente a su puerta acecha quien fue su captor, dispuesto a vengarse: ella debe pagar por los pecados de su abuelo.

Su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional la sostienen, mientras los espíritus de sus ancestros la protegen. Con ellos intentará romper un legado de violencia y de represión social, y luchará por un futuro esperanzador.

Una historia épica de amor y coraje, tan luminosa y poderosa como su protagonista, en cuyo devenir descansa la fuerza de una saga familiar, la verdad entre lo íntimo y lo histórico y la realidad de un país que, como ella, supo levantarse una y otra vez, recomponerse del horror y nunca dejó de amar la vida.

La autora

Isabel Allende nació en Perú y se crio en Chile. Novelista, feminista y filántropa, es la escritora en lengua española más leída en el mundo: ha vendido más de ochenta millones de ejemplares de sus obras en cuarenta y cinco idiomas.

Entre sus libros, aclamados por el público y la crítica, se incluyen La casa de los espíritus, Eva Luna, Paula, Hija de la fortuna, Violeta o Mi nombre es Emilia del Valle. Además de a su faceta como escritora, dedica gran parte de su tiempo a la lucha por los derechos humanos.

Galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, ha recibido dieciséis doctorados honoris causa, fue incluida en el California Hall of Fame y ha sido reconocida tanto en los PEN Literary Awards, por sus logros durante su carrera, como en los premios Anisfield-Wolf, que reconocen aquellos libros que han contribuido a la apreciación de la diversidad y el enriquecimiento cultural.

En 2014, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, la condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil; y, en 2018, la National Book Foundation le otorgó la Medalla por su destacada contribución a las letras americanas, uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Además, en 2025 recibió la Bodley Medal, la máxima distinción otorgada por las Bibliotecas Bodleianas de la Universidad de Oxford. Actualmente vive en California con su marido y sus perros.