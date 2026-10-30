Salvaje robo a un almacén de Florencio Varela: piñas y patadas a la dueña

Escenas de extrema violencia quedaron registradas en las cámaras de seguridad de un almacén del barrio La Colonia de Florencio Varela, cuando varios delincuentes irrumpieron en el comercio de la calle 1636 y tras hacerse de diversos productos, le propinaron una feroz golpiza a la dueña.

Los malhechores encañonaron, intimidaron y golpearon a la propietaria, víctima de una brutal embestida cuando los amigos de lo ajeno emprendían la retirada.

“Nos roban todos los días. Pedimos reuniones de seguridad a la policía y jamás nos dan bolilla”, expresó una vecina en declaraciones citadas por Infosur.

Y otro frentista apuntó contra la Comisaría Quinta: “Allá pusieron la motorizada que anda controlando a las camionetas que vuelven del mercado para manguear, pero para cuidar al vecino no hay nadie”.

Ante una situación que describen como de total indefensión, en la zona preparan notas formales firmadas por toda la comunidad para exigir respuestas urgentes a la Intendencia.

Mientras tanto, las imágenes del salvaje robo se replican entre los vecinos, a quienes sólo pareciera que les queda implorar para no ser los próximos.

