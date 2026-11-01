Desde el Salar del Hombre Muerto, Milei ponderó la “estrategia de litio” de Argentina

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó en el Salar del Hombre Muerto, en la puna catamarqueña, la inauguración de una nueva planta de producción de carbonato de litio de la compañía Río Tinto, desarrollada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y afirmó que “el verdadero federalismo y la verdadera inclusión” se logran “cuando la actividad se articula con el sector privado como protagonista”.

Durante el evento desarrollado este miércoles, del que participaron el gobernador Raúl Jalil; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott; y el gerente general de la compañía en Argentina, Ignacio Costa, el mandatario destacó la expansión de los proyectos mineros Fénix 1B y Sal de Vida, que representan una inversión de casi 1.400 millones de dólares y una producción adicional de 25 mil toneladas anuales de carbonato de litio en la provincia.

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió la planta de Rio Tinto en Catamarca y visitó las nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio. La actividad se realiza en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix, que forma parte de una inversión total superior a los USD 530 millones, de los cuales USD 251 millones fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 28, 2026

El Presidente señaló que ambas iniciativas comenzaron a producir en el segundo trimestre de este año, antes de lo previsto, y remarcó que “durante demasiado tiempo estos proyectos se retrasan indefinidamente o no se hacían, pero ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo las obras se adelantan para producir y generar riqueza cuanto antes”.

Asimismo, sostuvo que la expansión del proyecto Fénix “es un hito histórico que muestra el potencial que tiene este sector”, y destacó que “fue posible gracias a que el país volvió a incentivar la producción de los recursos más importantes para el mundo moderno. El mismo salar, el mismo litio y el mismo talento humano pueden estar estancados o pueden convertirse en un yacimiento extremadamente productivo: todo depende de las reglas que se pongan”, aseguró.

Milei también ponderó que Río Tinto “eligió a la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio”, y precisó que la capacidad de producción de la compañía en el país alcanzará las 160 mil toneladas anuales una vez finalizado el proyecto Rincón.

“Es un orgullo que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable y vuelva a invertir en nuestra tierra, validando las decisiones que tomamos en estos últimos años”, expresó, y añadió que “entendieron más rápido que nadie la importancia del RIGI”.

Bienvenido presidente @JMilei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina. https://t.co/MSuxxCM6cb — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 27, 2026

En ese sentido, destacó que el régimen impulsado por el Gobierno nacional cuenta con 29 proyectos aprobados por casi 80 mil millones de dólares de inversión y otros 130 mil millones de dólares a la espera de aprobación. Entre las iniciativas aprobadas, 13 corresponden al sector minero, por un total de 28 mil millones de dólares, de las cuales cinco se encuentran en Catamarca y generan más de 19 mil puestos de trabajo.

“El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria y de seguridad jurídica para el que arriesga su capital, y eso se convierte muy rápidamente en inversiones y puestos de trabajo, además de mejorar el frente externo del país gracias a las exportaciones”, anexó el jefe de Estado, quien además agradeció a los empresarios por “arriesgar su capital”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en Catamarca. https://t.co/tefHGDXNhS — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 28, 2026

“Argentina va camino a convertirse en un actor cada vez más relevante a nivel global en el sector, y nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra, quitándole las trabas del camino a todos ustedes, que son quienes invierten, trabajan para que esto sea posible”, concluyó.

Previo al acto de inauguración, el jefe de Estado recorrió la nueva planta de producción de carbonato de litio, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, junto a su comitiva y autoridades provinciales y de la compañía.