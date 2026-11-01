Nacen 1.000 chicos menos por día que hace una década: entre el deseo y la realidad

La Argentina presenta una transformación demográfica de una magnitud poco habitual: en diez años pasó de 777.012 nacimientos en 2014 a 413.135 en 2024. Son 363.877 nacimientos menos, una caída del 46,8 %. En términos cotidianos, el país pasó de registrar 2.129 nacimientos por día a 1.129: mil menos cada jornada.

Pero para Pensamiento Lateral, consultora de investigación y análisis de datos, la cifra más interesante no está solamente en cuántos chicos nacen, sino en la distancia entre los proyectos familiares y lo que finalmente ocurre. Según la Encuesta de Intenciones Reproductivas de UNFPA y Voices! (2026), el 57 % de las personas de 18 a 45 años tiene menos hijos de los que desearía; el 32 % tiene la cantidad que quiere y el 11 %, más de los que hubiera querido. A la vez, la familia de dos hijos continúa siendo el ideal más elegido.

“La caída de la natalidad no puede leerse únicamente como una pérdida de interés por la maternidad o la paternidad. Los datos muestran una realidad más compleja: conviven personas que eligen no tener hijos, otras que postergan y muchas que desean tenerlos, pero no encuentran las condiciones para concretar ese proyecto”, señala Alejandrina Chichizola, directora de Pensamiento Lateral.

La caída no ocurre solamente entre las adolescentes

Uno de los hallazgos que cambia la lectura más habitual del fenómeno es la edad. Dos de cada tres nacimientos menos registrados entre 2014 y 2024 corresponden a mujeres de 20 a 34 años: esa franja explica el 67 % de la caída total. Los nacimientos de madres de 35 años o más también disminuyeron, un 30,9 %, por lo que la postergación hacia edades mayores no alcanzó a compensar el descenso.

La reducción de la maternidad adolescente fue todavía más pronunciada -69,8 % entre las menores de 20 años-, pero explica solo una parte del fenómeno. En el grupo de 20 a 34 años, los nacimientos bajaron 45,4 por ciento.

Para Pensamiento Lateral, allí aparece una de las preguntas centrales: cuánto de esa baja responde a una decisión de no tener hijos, cuánto a la postergación y cuánto a las dificultades para concretar un deseo que sigue existiendo.

Un mismo país, distintas historias

La caída alcanzó a las 24 jurisdicciones, aunque con intensidades y composiciones diferentes. Tierra del Fuego y Santa Cruz registraron las mayores reducciones, con 58,6% y 56,2%, respectivamente. En la provincia de Buenos Aires los nacimientos pasaron de 294.329 a 147.081: prácticamente la mitad. Por su peso demográfico, la provincia concentró el 40,5% de toda la reducción nacional.

El mapa, sin embargo, muestra algo más que porcentajes. En Chaco, el 42,6% de la caída correspondió a nacimientos de madres menores de 20 años y en Santiago del Estero, el 34,2%. En la Ciudad de Buenos Aires esa proporción fue de apenas 10,6%. Es decir, en CABA casi nueve de cada diez nacimientos menos correspondieron a mujeres de 20 años o más.

“No hay una única explicación que pueda aplicarse a todo el país. El mapa permite ver que una misma tendencia demográfica puede estar asociada a procesos sociales diferentes según el territorio y la edad de las mujeres”, explica Chichizola.

Querer, pero no encontrar las condiciones

Entre quienes tuvieron menos hijos de los deseados, las condiciones económicas y de cuidado aparecen como motivos en el 62 % de los casos. En agosto de 2026, la canasta de crianza para un niño de 6 a 12 años alcanzó los $ 713.070 mensuales, considerando bienes, servicios y la valorización del tiempo de cuidado.

A esto se suma una dimensión menos visible: cómo se organiza la crianza. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, entre quienes realizan trabajo no remunerado, las mujeres destinan en promedio 6 horas y 31 minutos diarios, frente a 3 horas y 40 minutos de los varones.

Una encuesta online del Centro de Investigaciones Sociales de UADE realizada en el AMBA en 2025 permite observar además quién asume la coordinación cotidiana: el 77 % de las mujeres consultadas dijo ocuparse principalmente de los grupos de WhatsApp de la escuela, el 71 % de los turnos médicos de los hijos y el 68 % de las gestiones escolares. El pago del colegio fue la única tarea relevada en la que los varones declararon una responsabilidad mayor.

Esta distribución de las responsabilidades también pone en primer plano la importancia de contar con espacios de disfrute y encuentro. Desde Devir Argentina, compañía especializada en juegos de mesa modernos, destacan el papel activo que muchas mujeres desempeñan en la incorporación del juego a la vida familiar y social: son quienes descubren nuevas propuestas, convocan a otros y promueven experiencias compartidas que fortalecen los vínculos.

“Observamos de forma recurrente cómo muchas mujeres ocupan el rol de iniciadoras del juego en sus hogares y grupos sociales. Son quienes investigan propuestas, acercan novedades y generan la excusa del encuentro”, explica Juan Del Compare, Marketing Manager de Devir Argentina.

Y agrega: “En la mesa, el rol de cuidado o gestión se desvanece por completo. Mamá deja de ser la encargada de la logística o la educación; no hay roles normativos ni jerarquías, sino jugadores bajo la misma regla de juego”.

Así, los juegos de mesa ofrecen la posibilidad de que las madres compartan tiempo de calidad con sus hijos, sus parejas o amigos, desde un lugar diferente, en el que el disfrute, la participación y la diversión son protagonistas. Una dimensión que también forma parte del bienestar cotidiano y de la construcción de vínculos significativos.

El dato cobra especial relevancia al pensar en un segundo hijo. Entre quienes tuvieron menos hijos de los deseados, el 18 % de las mujeres menciona el bajo involucramiento de su pareja en las tareas domésticas y de cuidado, frente al 7 % de los varones.

Menos mandato, pero más exigencias

El análisis de Pensamiento Lateral identifica otra tensión: mientras la maternidad perdió peso como destino obligatorio, aumentaron las expectativas sobre lo que significa ser una “buena madre”. La crianza contemporánea demanda tiempo, dinero, información y disponibilidad emocional; incluye no solo cuidar, sino también estimular, anticipar dificultades y tomar decisiones sobre alimentación, sueño, pantallas, escuela y bienestar.

Al mismo tiempo, tener hijos continúa siendo un proyecto relevante. En la encuesta de UNFPA y Voices!, el 65 % consideró importante tener hijos para una vida plena, aunque otros objetivos obtuvieron porcentajes mayores: salud (97 %), seguridad económica (96 %), vivienda propia (95 %) y desarrollo profesional (92 %).

“La maternidad sigue siendo valorada, pero hoy convive con más proyectos posibles y con un estándar de crianza mucho más exigente. La pregunta ya no es solamente si una persona quiere tener hijos, sino qué siente que necesita haber resuelto antes y con qué apoyos cuenta para sostener esa decisión”, agrega Chichizola.

Una transformación que va más allá de la maternidad

Los hogares también cambiaron. En 2022, el 57% de los hogares argentinos no tenía menores de 18 años, frente al 44% en 1991. En el mismo período, los hogares unipersonales pasaron del 13 al 25 por ciento. Son transformaciones que reúnen realidades muy distintas y que no pueden interpretarse automáticamente como una renuncia a la maternidad o la paternidad.

Para Pensamiento Lateral, la caída de los nacimientos reúne dos movimientos simultáneos: una mayor libertad para construir proyectos de vida diversos y, al mismo tiempo, dificultades concretas para materializar el deseo de tener hijos. Comprender el fenómeno requiere mirar ambas dimensiones.

"Detrás de los números hay decisiones íntimas, pero esas decisiones nunca ocurren en el vacío. Se construyen en relación con el trabajo, la vivienda, los vínculos, el reparto del cuidado, las redes de apoyo y las expectativas de cada época. La natalidad funciona también como una ventana para entender cómo está cambiando la sociedad argentina”, concluye Chichizola.

