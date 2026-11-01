El intendente de Córdoba descartó una reelección de Milei: “No trajo ninguna solución”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aseveró que el presidente Javier Milei “no va a ser reelecto” en las elecciones de 2027, dado que “los resultados de la economía en todo el país, se sienten de manera negativa”.

“Fue varias veces a Córdoba y, la verdad, no nos trajo ninguna solución”, enfatizó el alcalde en declaraciones a Gelatina.

“Hay una enorme cantidad de empresas cerradas, locales comerciales que no están teniendo ventas y tienen que cerrar”, acotó Passerini, para luego dar cuenta que en las últimas horas “salió una nota en uno de los programas más vistos de Córdoba, que estaban recorriendo el centro de la ciudad. En las galerías había 70 % de locales cerrados”.

Acto seguido, indicó que “nosotros lo vemos en la recaudación de las tasas. La actividad económica está absolutamente golpeada, y no vemos ninguna reacción del Gobierno nacional para revertir esa situación”.

“Si la solución es mandar a la hoguera a los periodistas, si la solución a los problemas económicos que tiene la gente es irse de viaje a España y meterse en una campaña electoral de otro país o ir a Brasil a hacer campaña, creo que son errores que la gente los está empezando a evidenciar, y los está empezando a sentir”, reflexionó el jefe comunal cordobés.

Así las cosas, consignó que “electoralmente eso va a tener un impacto negativo, y por eso lo vuelvo a repetir desde hace tiempo, por todas estas consecuencias estoy convencido de que Milei no va a ser reelecto”.

“Es la oportunidad para que la Argentina discuta cómo salimos de esta crisis que ya lleva, desde mi modesta interpretación, más de 15 años, y de fracasos repetidos de la política nacional, no de las políticas provinciales y municipales”, remató.