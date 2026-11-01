Ariel Ardit en el Tasso: “De tango”

A pedido del público, el gran cantor Ariel Ardit suma nuevas funciones en el Torquato Tasso de San Telmo con dos noches dedicadas al tango y a sus grandes clásicos. La cita es el domingo 15 y el sábado 28 de noviembre, a las 22 horas, con entradas a través de Passline ($ 45.000).

Luego de presentar Sandro Así, su reciente álbum dedicado al repertorio de Sandro, de realizar una gira por Rusia y Singapur y de agotar localidades en el Tasso en octubre, el cantor regresa al escenario de Defensa 1575 para reencontrarse con el tango y recorrer parte de la obra que ha construido a lo largo de más de dos décadas, consolidándose como una de las voces destacadas de su generación.

Las presentaciones serán antes de su próxima gira por Japón, que marcará su regreso al país del Sol Naciente s después de 21 años.

Además, Ariel Ardit viajará para participar de la ceremonia de los Latin Grammy, donde competirá por tercera vez en estos premios, gracias a una nueva nominación que reconoce su trayectoria artística. Las entradas están disponibles a través de Passline y en la boletería del Torquato Tasso.

En formato de quinteto, Ardit propone un recorrido por distintos momentos de su discografía, desde sus primeros trabajos como solista hasta algunas de las obras que marcaron su trayectoria: un repertorio en el que conviven los grandes nombres de la tradición tanguera con una mirada personal sobre las canciones y sobre la manera de interpretarlas hoy.

La formación estará integrada por Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Sofía Calvet en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo, Manuel Quiroga en violín y Jerónimo Quaglia en batería.

La relación de Ardit con el tango está profundamente ligada a la tradición del cantor de orquesta, una figura que encontró su máxima expresión durante la década del 40 y que constituye uno de los pilares de su identidad artística. Desde sus primeros años con El Arranque hasta su posterior carrera solista y la creación de su propia orquesta típica, Ardit ha desarrollado una forma de cantar que busca recuperar ese diálogo entre voz, música y ritmo, pero desde una perspectiva contemporánea. A lo largo de su carrera ha buscado hacer propio ese legado y ponerlo en diálogo con el presente.

Con más de 25 años de trayectoria, Ariel Ardit se ha consolidado como una de las voces más destacadas del tango contemporáneo argentino. Nacido en Córdoba el 15 de mayo de 1974 y radicado en Buenos Aires desde los 8 años, Ardit combina un profundo conocimiento del repertorio clásico con una impronta expresiva propia que lo ha posicionado como referente del género.

Su carrera comenzó en 1998 en el mítico Boliche de Roberto en el barrio de Almagro, pronto integrándose como cantor de la prestigiosa Orquesta El Arranque, con la que grabó cuatro discos y realizó numerosas giras.

Como solista, ha editado una importante discografía que incluye trabajos como Doble A, Lado B, Yo lo canto hoy, Aníbal Troilo: 100 años, Gardel Sinfónico e Íntimos, entre otros. Reconocido tanto por su fidelidad a la tradición tanguera como por su apertura expresiva, ha incursionado también en repertorios que trascienden el tango sin perder su sello interpretativo.

Ardit ha recibido múltiples distinciones: Premio Konex de Platino 2015 como Mejor Cantante Masculino de Tango de la década, Premios Carlos Gardel al Mejor Álbum de Artista Masculino de Tango (2015 y 2017), y ha sido nominado en dos oportunidades al Latin Grammy.

Su presencia artística incluye presentaciones en los principales teatros de Argentina y del mundo, así como festivales internacionales. En 2019 celebró sus 20 años de carrera con un concierto especial en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

En 2023 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En 2026, con el lanzamiento de Sandro Así, Ardit amplía su propuesta interpretativa abordando el repertorio del legendario Sandro desde una mirada personal que dialoga con la memoria popular y su propia identidad musical.

