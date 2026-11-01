“Tarifas dolarizadas”: senadora patagónica alertó por el impacto del modelo libertario

Los senadores patagónicos Ana Marks, Carlos Linares, Cristina López, Martín Soria, Daniel Bensusán y Alicia Kirchner presentaron el proyecto de ley Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), tendiente garantizar el “acceso asequible, equitativo y sostenible” al gas natural y al propano indiluido por redes para los hogares de ingresos bajos y medios.

“La propuesta parte de la necesidad de reconocer que el acceso a la energía no puede desvincularse de la capacidad económica de las familias ni de las condiciones climáticas de cada región. En particular, contempla las necesidades de los territorios que enfrentan mayores demandas de calefacción durante los meses de bajas temperaturas”, dice la letra de la iniciativa.

En cuanto a eventuales rechazos del oficialismo con la excusa de la inviabilidad fiscal, Marks expresó ante ANDigital que “este proyecto tiene su mecanismo de financiamiento. Estamos planteando que un 10 % de lo que ingrese por regalías de exportación de gas—proyectos que se están desarrollando con el acompañamiento del Gobierno nacional a través del RIGI— se retenga para generar un fondo fiduciario”.

“Yo le contestaría al Gobierno que inviable es que nuestro pueblo esté en pobreza energética. Eso es inviable para la Argentina. Que nuestras PyMEs sigan cerrando porque no pueden pagar el gas. Que nuestros vecinos elijan pagar la medicación o pagar la factura del gas, o elijan que les retiren el medidor porque no pueden pagar esa factura. Sinceramente, eso es lo que hace inviable a la Argentina”, acotó la parlamentaria rionegrina.

Entre sus principales medidas, ABRIGAS propone restablecer integralmente el régimen de Zona Fría, establecer bonificaciones diferenciadas según los ingresos de los hogares, ampliar los volúmenes de gas subsidiados y fijar límites al esfuerzo económico que representa el servicio en los presupuestos familiares.

El proyecto también incorpora mecanismos de protección frente a aumentos extraordinarios del precio del gas, mediante la creación de un bono de compensación para el volumen protegido, y establece un fondo específico para contribuir al financiamiento del sistema.

Asimismo, plantea recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos como objetivo prioritario y de interés público nacional, procurando que la política energética contemple el abastecimiento del mercado interno y el acceso de los consumidores argentinos a la energía a precios razonables.

Tarifas dolarizadas

En este sentido, Marks expresó que “la decisión de este Gobierno nacional ha sido beneficiar a las empresas energéticas, a las petroleras, otorgarles incluso una herramienta como el RIGI para que inviertan en proyectos que el Gobierno considera estratégicos, pero que básicamente son de base extractivista”.

“Tiene que ver con un gasoducto para exportar gas mientras nuestros vecinos no pueden tenerlo en sus casas. Y ese es el modelo energético que viene desarrollando este Gobierno. Y eso ha traído también como consecuencia de todas las desregulaciones que se han hecho, el acoplar los precios de nuestras tarifas a los precios internacionales; o sea, que nuestros vecinos paguen el gas en dólares”, describió la senadora.

“Esta es la decisión de Javier Milei, y es justamente este proyecto el que está planteando un modelo energético diferente”, remató.