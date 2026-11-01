El 36% de los trabajadores se queda sin sueldo antes del día 10 del mes

La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo continúan reconfigurando la economía cotidiana de los hogares argentinos. Un nuevo y detallado informe elaborado por el Banco Provincia reveló que el 36% de los empleados del sector privado se queda sin dinero en su cuenta sueldo antes del décimo día del mes.

El estudio, titulado "El sueldo cada vez dura menos y el impacto es más fuerte en los ingresos más bajos", analizó el comportamiento diario de más de 320.000 cuentas sueldo de trabajadores privados que cobran sus haberes en la entidad y no realizan transferencias hacia otros bancos, exponiendo una drástica caída en la capacidad de ahorro mensual.

Velocidad en el gasto y licuación de ingresos

Los datos del relevamiento demuestran la extrema velocidad con la que se evapora el dinero frente a la inflación y la caída de los ingresos reales:

A los cinco días de haber cobrado, los trabajadores ya utilizan la mitad de su salario mediante débitos automáticos y consumos con tarjeta.

Para el día 20, casi seis de cada diez empleados (57%) agotan absolutamente la totalidad de sus haberes.

Desde la entidad financiera aclararon que este fenómeno no responde a un incremento desmedido en el consumo discrecional, sino a una caída sostenida del salario real, lo que obliga a las familias a destinar todo el dinero disponible al consumo básico de subsistencia apenas ingresa a la cuenta.

Radiografía del impacto según el nivel de ingresos

La crudeza del informe se profundiza al segmentar el universo de trabajadores según su poder adquisitivo, mostrando una brecha alarmante en la dinámica de consumo:

Ingresos Bajos: El 56% se queda sin plata antes del día 10 y llegan a gastar la mitad de su sueldo en apenas 7 días .

Ingresos Medios-Bajos: El 40% agota su saldo antes del día 10 y consumen el 50% de sus haberes hacia el día 14.

Ingresos Altos: Apenas el 21% se queda sin dinero antes del día 10, logrando estirar el consumo del 50% del sueldo recién hasta el día 24.

Comparación interanual: se gasta más y mucho antes

La evolución del estudio —que comparó los meses de diciembre de 2023 con diciembre de 2025, incorporando una medición específica de julio de 2026— confirma el desplome financiero sostenido.

Entre fines de 2023 y fines de 2025, el porcentaje de trabajadores sin saldo antes del día 10 saltó del 17,9% al 23,2%,experimentando un incremento de 5,3 puntos porcentuales. En paralelo, el momento en el que los empleados gastaban la mitad de su sueldo se adelantó del día 24 al día 22, mientras que el uso de los fondos en la primera jornada posterior al cobro trepó del 18,5% al 23,5%.

Un escenario financiero marcado por la urgencia, donde los salarios se licuan a velocidad récord antes de la mitad de cada mes.