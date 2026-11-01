Qué le pasó a Luis Caputo: el imprevisto que sufrió en una mina de Catamarca

Un imprevisto de salud sorprendió este miércoles a la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei en su gira por la provincia de Catamarca: el ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro leve de mal de altura (apunamiento) y debió recibir asistencia médica en plena Puna.

El episodio ocurrió mientras el titular del Palacio de Hacienda recorría las instalaciones de producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, un yacimiento estratégico ubicado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Asistencia médica y rápida recuperación

De acuerdo con la información confirmada por fuentes oficiales de la Casa Rosada, el funcionario sintió un fuerte malestar debido a la altitud extrema de la zona minera, por lo que requirió la atención inmediata de los profesionales sanitarios que integran el operativo presidencial.

Atención en el lugar: El ministro recibió asistencia rápida, donde se le administraron líquidos para hidratación y tratamientos específicos para estabilizarlo del cuadro de soroche.

Estado actual: Desde su entorno llevaron tranquilidad absoluta y aseguraron que "se recuperó rápidamente, se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad".

El trasfondo de la visita a la Puna catamarqueña

El sobresalto médico de Caputo se produjo en medio de la intensa agenda institucional que el presidente Javier Milei desarrolló en territorio catamarqueño durante este martes 27 y miércoles 28 de octubre, enfocada fuertemente en el impulso a las inversiones mineras y las ventajas del RIGI.

Junto al gobernador provincial Raúl Jalil y la comitiva oficial —de la que también formó parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, el mandatario visitó el Salar del Hombre Muerto para inaugurar la planta de litio Sal de Viday la expansión de Fénix 1B de la firma Río Tinto. Pese al susto con su ministro principal, la gira culminó según lo previsto con el regreso del vuelo oficial hacia Buenos Aires.