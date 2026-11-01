Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y está confirmada la final entre Estudiantes y Palmeiras

Se terminó la novela en los escritorios y hay certezas absolutas para el cierre de la temporada continental. La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta formal presentada por el Flamengo de Brasil, que exigía que se le diera por ganado el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 por una supuesta alineación indebida de Marcos Rojo.

De esta manera, el organismo rector del fútbol sudamericano ratificó formalmente lo que se había ganado en la cancha y confirmó que el Club Estudiantes de La Plata tiene su lugar asegurado en el encuentro definitorio por la gloria eterna frente al Palmeiras.

La palabra oficial del club y el respaldo del TAS

Tras conocerse la resolución, la institución platense llevó tranquilidad a sus hinchas a través de un comunicado oficial en sus redes sociales:

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia!”

La polémica se había encendido luego de que el Pincha eliminara al conjunto carioca en el estadio Maracaná mediante una dramática definición por penales (3-2) tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Tras la derrota, la dirigencia brasileña impugnó el encuentro reclamando una supuesta mala inclusión del defensor central.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

Sin embargo, el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, ya había llevado calma al mundo pincharrata en declaraciones radiales a Radio La Red, desestimando por completo las especulaciones sobre una posible descalificación:"Si nos decían que esto no corría, no íbamos a hacer nada", enfatizó al remarcar que el plantel actuó permanentemente asesorado por especialistas en derecho deportivo y avalado por una medida cautelar dictada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Todo listo para la gran final en Montevideo

Con el fallo de Conmebol que sepultó las aspiraciones de Flamengo de avanzar por la vía administrativa, Estudiantes enfoca todos sus cañones en el duelo cúspide.

El rival en la gran final será el poderoso conjunto brasileño Palmeiras. El partido definitorio se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde el León buscará levantar una nueva Copa Libertadores para el fútbol argentino.