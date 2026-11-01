Paro nacional docente tras el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy en Corrientes

La comunidad educativa de todo el país atraviesa horas de profundo dolor e indignación tras confirmarse el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy (52), directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La docente se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

Ante este trágico desenlace, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) emitió un duro comunicado y convocó para este jueves a una Jornada Nacional de Duelo con Paro Nacional, movilizaciones y acciones en todo el país para exigir justicia.

Un hallazgo estremecedor y un giro en la causa: investigan femicidio

CTERA CONVOCA A JORNADA NACIONAL DE DUELO, PARO NACIONAL Y MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS PARA EXIGIR JUSTICIA POR NANCY GODOY La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre. Desde CTERA abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base SUTECO, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos. Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de CTERA convoca para el jueves 29 de octubre a una JORNADA NACIONAL DE DUELO, con PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES Y ACCIONES EN TODO EL PAÍS, para exigir JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY. Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente. Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional. Convocamos a nuestras organizaciones de base, a las comunidades educativas y a las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos a acompañar esta jornada nacional de lucha, en la que se realizarán movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa, actos y diversas acciones públicas en todo el país. Asimismo, se mantienen todas las actividades previamente programadas por las entidades de base de CTERA —asambleas, congresos, elecciones y otras instancias de organización sindical—, que se desarrollarán en el marco del reclamo de justicia por nuestra compañera Nancy Estela Godoy. ¡JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY! ¡NI UNA DOCENTE MENOS! JUNTA EJECUTIVA DE CTERA Buenos Aires, 28 de octubre de 2026. — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) October 28, 2026

El cuerpo de Godoy fue encontrado en estado de descomposición, semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso,a unos 15 kilómetros de la escuela rural donde ejercía sus funciones. A pocos metros del cadáver, personal policial localizó un bolso con sus pertenencias personales. Los restos fueron derivados al Instituto Médico Forense para determinar fehacientemente las causas y la mecánica de la muerte.

Con el avance de las pericias, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes modificó formalmente la carátula de la investigación: el caso se investiga como un femicidio, barajando además un ataque sexual como principal móvil del crimen.

Hasta el momento, la causa judicial tiene a cinco personas detenidas:

Irineo Zarza: Capataz de la estancia lindera El Curupí , imputado por femicidio luego de que se hallaran prendas quemadas y elementos de interés en su propiedad.

Felipe Sandoval y Nahuel Rojas: Imputados formalmente como coautores del femicidio .

Rosa Leguizamón: Pareja de Rojas y habitual acompañante de Nancy en sus complejos recorridos a caballo,imputada por homicidio simple.

Ezequiel Bordón: Detenido bajo la acusación de falso testimonio por intentar entorpecer y desviar la investigación.

🗓️ 29 de octubre 🔴 ACOMPAÑAMOS EL PARO NACIONAL 🔴 👉 Justicia por Nancy Godoy 👈 https://t.co/Sd9eebVL5f — FEB (@LaFEB) October 28, 2026

El trasfondo: abandono institucional, aislamiento y soledad

El caso sacó a la luz las extremas condiciones de vulnerabilidad y precariedad en las que desempeñan sus labores los docentes rurales en el norte argentino. Antes de desaparecer, Nancy Godoy había dejado registrado en videos y audios enviados a colegas el calvario cotidiano que vivía en el establecimiento.

La educadora había denunciado el absoluto abandono estatal, calificando a la institución como una "escuela fantasma con alumnos fantasmas". En sus mensajes expuso que el director anterior cobraba sus haberes sin presentarse a trabajar, lo que obligaba a Nancy a realizar trayectos extremos de hasta tres horas a caballo, cruzando arroyos y zonas anegadas, para poder llegar a dar clases.

Mientras avanza la instrucción penal, la Justicia mantiene bajo estricta reserva las identidades del anterior director y de los supervisores escolares vinculados a la zona.

El reclamo gremial: "El Estado tiene una responsabilidad indelegable"

Desde CTERA, en consonancia con su sindicato de base en la región (SUTECO), exigieron una investigación judicial exhaustiva, transparente y sin demoras que determine todas las responsabilidades políticas y penales.

Asimismo, la cúpula sindical apuntó directamente contra los gobiernos provincial y nacional:

"Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente", manifestaron a través de un comunicado oficial.

"Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública", concluyó el documento gremial.

Para esta jornada se esperan radios abiertas, conferencias de prensa y movilizaciones en distintos puntos del país bajo una misma consigna: ¡Justicia por Nancy Estela Godoy!