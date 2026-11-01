Argentina desregulada: por qué crecen los cursos exprés con salida laboral

En un contexto económico exigente, marcado por la necesidad urgente de recalificación profesional y búsqueda de empleo, la educación no formal se consolida como un refugio estratégico para la fuerza laboral argentina. Según el reciente informe “Educación no formal: oferta y perspectivas”, elaborado por el Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, más de 379 mil nuevos estudiantes ingresan anualmente a las instituciones del sector en busca de competencias prácticas e inserción rápida.

El relevamiento, que consolida la mirada de las instituciones asociadas en todo el país, refleja una transformación profunda en las dinámicas de aprendizaje para hacer frente a la precarización y a las demandas cambiantes del mercado de trabajo.

Cursos ultracortos: capacitación exprés frente a la incertidumbre

Frente a la necesidad de generar ingresos inmediatos o actualizar habilidades, el 69 % de los centros educativos ya concentra su oferta en cursos de hasta seis meses. Dentro de este grupo, el 32 % corresponde a trayectos breves de hasta tres meses y el 37 % a capacitaciones de tres a seis meses.

Esta orientación hacia formatos cortos experimentó un salto de 15 puntos porcentuales respecto a 2022 (cuando representaba el 54 %), confirmando que la población prioriza programas dinámicos con salida laboral concreta por encima de carreras extensas.

Al respecto, Hernán Martini, director del Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara, destacó que “conocer la realidad de nuestras instituciones es fundamental para fortalecer la formación permanente en Argentina. La educación no formal ofrece oportunidades concretas para adquirir conocimientos, actualizar habilidades y acompañar a quienes buscan desarrollarse en un mundo del trabajo en transformación”.

Asimismo, para evitar que la pérdida del poder adquisitivo deje a los trabajadores fuera del sistema formativo, las instituciones de capacitación han contenido sus aranceles. El ticket promedio de un curso completo (incluyendo matrícula y cuotas) se ubicó en $ 112.387 en octubre de 2026. De acuerdo con el análisis del Observatorio, la suba nominal de los valores de los cursos quedó un 17 % por debajo de la inflación acumulada (IPC) desde noviembre de 2025, convirtiendo a estos trayectos en una alternativa económicamente sustentable y de bajo costo para quienes buscan reconvertirse profesionalmente.

Empleabilidad, tecnología y expectativas para 2027

La transformación tecnológica se ha consolidado como un eje transversal en la educación no formal, optimizando tanto los formatos pedagógicos como los canales de vinculación institucional. Actualmente, las clases a distancia en vivo representan el 43 % de la oferta y la modalidad mixta alcanza el 34 %, facilitando el acceso a la formación continua a través de esquemas flexibles. En paralelo, el 73 % de las instituciones ha incorporado herramientas de IA en tareas educativas y de gestión, mientras que los canales digitales concentran el 88 % de la captación de nuevos estudiantes.

como así también permita una comprensión global del sector para toma estratégica de decisiones. Este informe es el primero de una serie de publicaciones que buscarán transformar 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘂́𝘁𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗼𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀. — Camara_Argentina (@ArgentinaCamara) September 3, 2026

Finalmente, la encuesta refleja cierta resiliencia y expectativa ante el panorama económico. A pesar de que el 43 % de los centros percibe un empeoramiento económico del sector y señala la falta de previsibilidad económica (31 %) y la competencia (3 5%) como sus principales desafíos, la proyección a futuro resulta optimista: el 45 % prevé cerrar 2026 con más alumnos y el 88 % proyecta ampliar su oferta académica en 2027 (73 % sumando nuevos cursos y 15 % nuevas modalidades).

