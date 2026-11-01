Axel Kicillof expande su armado a Santa Fe: “Seguimos construyendo la alternativa amplia”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en las oficinas porteñas del Banco Provincia una reunión con intendentes y dirigentes del peronismo de la provincia de Santa Fe, en el marco del armado federal del Movimiento Derecho al Futuro.

Con la meta de desembarcar con su fuerza en la provincia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Kicillof recibió a intendentes del peronismo santafesino, como Pablo Corsalini (Pérez), Roly Santacrocce (Funes), Miguel Vázquez (Carcarañá), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Carlos de Grandis (Puerto General San Martín), entre otros.

También dijeron presente y brindaron su apoyo una veintena de jefes comunales, además de los concejales Juan Monteverde, Norma López y Fernanda Gigliani, además de Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y representantes de la CGT y la CTA.

En tanto, acompañaron al gobernador los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad), Cristina Álvarez Rodríguez (Asesores) y Walter Correa (Trabajo).

Con @Kicillofok recibimos a intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales, concejales y referentes del peronismo de Santa Fe para escuchar sus propuestas y conversar sobre las situación en nuestras provincias. Seguimos construyendo la alternativa amplia y federal que le ponga fin a la pesadilla de Milei. — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 29, 2026

“Con Kicillof recibimos a intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales, concejales y referentes del peronismo de Santa Fe para escuchar sus propuestas y conversar sobre las situación en nuestras provincias”, precisó Larroque tras la reunión.

Y resumió: “Seguimos construyendo la alternativa amplia y federal que le ponga fin a la pesadilla de Milei”.

Acompañamos al gobernador @Kicillofok en un encuentro con compañeras y compañeros referentes de Construyendo Futuro Federal de Santa Fe. Conversamos sobre la situación de nuestras provincias a partir de las políticas económicas impulsadas por el gobierno Nacional, y sobre distintas propuestas para fortalecer la construcción de una alternativa política federal que recupere la agenda de las y los trabajadores, de la industria nacional y de la producción al servicio del desarrollo y bienestar del pueblo. — Walter Correa (@waltercorreaok) October 29, 2026

Por su parte, Correa expresó que “conversamos sobre la situación de nuestras provincias a partir de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, y sobre distintas propuestas para fortalecer la construcción de una alternativa política federal que recupere la agenda de las y los trabajadores, de la industria nacional y de la producción al servicio del desarrollo y bienestar del pueblo”.

