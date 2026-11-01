Feria de Libros de oportunidad a Cielo Abierto en Avenida de Mayo

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad y la Fundación El Libro, el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 11 a 19 horas, se desarrollará la Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto en la Avenida de Mayo entre Salta y San José, con acceso libre y gratuito.

Más de 80 stands de editoriales, librerías, distribuidores y salderos participarán con ofertas y promociones en una amplia variedad de títulos y géneros a precios accesibles, para todas las edades.

Durante las dos jornadas del fin de semana habrá un escenario central con presentaciones de autores y música en vivo, además de espacios de descanso, en una experiencia abierta y participativa pensada para lectores, familias y vecinos. La iniciativa busca acercar la lectura a un público amplio y generar un canal alternativo para la comercialización de libros discontinuados, ejemplares fuera de circulación y saldos de catálogo.

Los comercios de la zona se sumarán con descuentos y promociones para quienes visiten la feria. Participarán La Tasca de Fosforito, Plaza Asturias, Óptica Conecta, La Panera Rosa, El Imparcial y El Globo, ampliando la propuesta y el circuito comercial del barrio.

La feria busca impulsar las ventas y generar nuevas oportunidades comerciales para librerías, editoriales y distribuidores, especialmente a través de la venta de títulos discontinuados y saldos de catálogo de todos los géneros. Al mismo tiempo, permitirá acercar una mayor variedad de libros a nuevos públicos.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme tradición editorial y una de las mayores concentraciones de librerías por habitante del mundo. Los libros son parte de nuestra identidad, pero también representan una industria que genera trabajo y actividad económica”, expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

Asimismo, consignó que “con esta primera feria de libros de oportunidad queremos acompañar a librerías y editoriales, acercar los libros a más personas y poner en valor la tradicional Avenida de Mayo, transformándola en un paseo al aire libre que combine cultura, encuentro y oportunidades para el comercio de la zona”.

En tanto, para Christian Rainone, presidente de la Fundación el Libro “la Feria del Libro de Oportunidad a Cielo Abierto es una nueva propuesta para seguir acercando la lectura a toda la comunidad en un espacio público tan emblemático como la Avenida de Mayo”.

“Vecinos y visitantes van a encontrar promociones, saldos y títulos destacados a precios muy accesibles, dinamizando al mismo tiempo el trabajo de libreros y editores”, completó.

Editoriales, librerías y expositores participantes

Acercándonos Ediciones/La Bisagra Editorial Técnica de Estudio - Agape Libros - Asunto Impreso - Basílico, Libros para El Mundo - Buenos Aires Books - Cáctus/Caja Negra - Cúspide Libros - Ediciones Colihue - Ediciones Lea – Editorial Artemisa - Editorial Bonsai - Editorial Del Naranjo - Editorial Guadalupe - Editorial La Crujía - El Aleph - El Ateneo - El Gato de Hojalata - El Hueco Editorial - El túnel - Esotérica Conejo Blanco-Falun Dafa - Gradifco - Gran Barata - Granica – Grupo Editorial Planeta - Imaginador - Librería Kier - Librería Ninon - Libería Didon – Loco Rabia Editorial - Malva Books-M4 Editorial - Manolito Books - Miguelibros – Mil Mundos - NyA - Obelix Libros - Punto de Encuentro- Sade - Voria Stefanovsky – VR Editoras.

Información útil

Acceso libre y gratuito.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre | 11 a 19 horas

Avenida de Mayo entre Salta y San José.

Programación

Sábado 31 de octubre

A las 12:30 - Apertura institucional.

A las 13 - La ruta de las librerías: Moderador: Nicolás Artusi . Libreros: Marisa Barossi de Dain Usina Cultural, Ariel Birencwaig de Medio Pan y un Libro.

. Libreros: de Dain Usina Cultural, de Medio Pan y un Libro. A las 14 - La literatura de lo incómodo: Luis Mey, Martín Sancia y Mayra Andrade .

. A las 15 - Del mundo digital a la editorial: Santiago Speranza con Damian Glanz .

con . A las 16 - ¿La política argentina es una novela negra?: Jorge Fernandez Diaz con José Nesis .

con . A las 17 - El rock se cuenta a sí mismo: Sergio Marchi y Marcelo Fernández Bitar dialogan sobre ídolos del rock.

y dialogan sobre ídolos del rock. A las 18 - Cierre musical a cargo de “Bourbon Sweethearts”.

Domingo 1° de noviembre