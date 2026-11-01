Espectáculos | 29 oct 2026
Primera edición
Feria de Libros de oportunidad a Cielo Abierto en Avenida de Mayo
El 31 de octubre y el 1 de noviembre, más de 80 stands de editoriales, librerías, distribuidores y salderos participarán con ofertas y promociones en una amplia variedad de títulos y géneros a precios accesibles, para todas las edades.
Organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad y la Fundación El Libro, el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 11 a 19 horas, se desarrollará la Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto en la Avenida de Mayo entre Salta y San José, con acceso libre y gratuito.
Más de 80 stands de editoriales, librerías, distribuidores y salderos participarán con ofertas y promociones en una amplia variedad de títulos y géneros a precios accesibles, para todas las edades.
Durante las dos jornadas del fin de semana habrá un escenario central con presentaciones de autores y música en vivo, además de espacios de descanso, en una experiencia abierta y participativa pensada para lectores, familias y vecinos. La iniciativa busca acercar la lectura a un público amplio y generar un canal alternativo para la comercialización de libros discontinuados, ejemplares fuera de circulación y saldos de catálogo.
Los comercios de la zona se sumarán con descuentos y promociones para quienes visiten la feria. Participarán La Tasca de Fosforito, Plaza Asturias, Óptica Conecta, La Panera Rosa, El Imparcial y El Globo, ampliando la propuesta y el circuito comercial del barrio.
La feria busca impulsar las ventas y generar nuevas oportunidades comerciales para librerías, editoriales y distribuidores, especialmente a través de la venta de títulos discontinuados y saldos de catálogo de todos los géneros. Al mismo tiempo, permitirá acercar una mayor variedad de libros a nuevos públicos.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme tradición editorial y una de las mayores concentraciones de librerías por habitante del mundo. Los libros son parte de nuestra identidad, pero también representan una industria que genera trabajo y actividad económica”, expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
Asimismo, consignó que “con esta primera feria de libros de oportunidad queremos acompañar a librerías y editoriales, acercar los libros a más personas y poner en valor la tradicional Avenida de Mayo, transformándola en un paseo al aire libre que combine cultura, encuentro y oportunidades para el comercio de la zona”.
En tanto, para Christian Rainone, presidente de la Fundación el Libro “la Feria del Libro de Oportunidad a Cielo Abierto es una nueva propuesta para seguir acercando la lectura a toda la comunidad en un espacio público tan emblemático como la Avenida de Mayo”.
“Vecinos y visitantes van a encontrar promociones, saldos y títulos destacados a precios muy accesibles, dinamizando al mismo tiempo el trabajo de libreros y editores”, completó.
Editoriales, librerías y expositores participantes
Acercándonos Ediciones/La Bisagra Editorial Técnica de Estudio - Agape Libros - Asunto Impreso - Basílico, Libros para El Mundo - Buenos Aires Books - Cáctus/Caja Negra - Cúspide Libros - Ediciones Colihue - Ediciones Lea – Editorial Artemisa - Editorial Bonsai - Editorial Del Naranjo - Editorial Guadalupe - Editorial La Crujía - El Aleph - El Ateneo - El Gato de Hojalata - El Hueco Editorial - El túnel - Esotérica Conejo Blanco-Falun Dafa - Gradifco - Gran Barata - Granica – Grupo Editorial Planeta - Imaginador - Librería Kier - Librería Ninon - Libería Didon – Loco Rabia Editorial - Malva Books-M4 Editorial - Manolito Books - Miguelibros – Mil Mundos - NyA - Obelix Libros - Punto de Encuentro- Sade - Voria Stefanovsky – VR Editoras.
Información útil
- Acceso libre y gratuito.
- Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre | 11 a 19 horas
- Avenida de Mayo entre Salta y San José.
Programación
Sábado 31 de octubre
- A las 12:30 - Apertura institucional.
- A las 13 - La ruta de las librerías: Moderador: Nicolás Artusi. Libreros: Marisa Barossi de Dain Usina Cultural, Ariel Birencwaig de Medio Pan y un Libro.
- A las 14 - La literatura de lo incómodo: Luis Mey, Martín Sancia y Mayra Andrade.
- A las 15 - Del mundo digital a la editorial: Santiago Speranza con Damian Glanz.
- A las 16 - ¿La política argentina es una novela negra?: Jorge Fernandez Diaz con José Nesis.
- A las 17 - El rock se cuenta a sí mismo: Sergio Marchi y Marcelo Fernández Bitar dialogan sobre ídolos del rock.
- A las 18 - Cierre musical a cargo de “Bourbon Sweethearts”.
Domingo 1° de noviembre
- A las 13 - El rastro de Borges en sus libros: Germán Alvarez y Laura Rosato.
- A las 14 - ¿Somos nuestro cerebro?: Diego Golombek con Lala Franco.
- A las 15- Mundo editorial al audiovisual: Gustavo Malajovich con Mayra Andrade.
- A las 16 - La vigencia de la novela romántica: Gloria V. Casañas con Damián Glanz.
- A las 17 - Mujeres incómodas: Flor Etcheves con Mercedes Funes.
- A las 18 - Cierre musical a cargo de “Los Clappers”.