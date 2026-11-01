Se lanzaron los hermanos Passaglia: “Nos vamos a parar bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron que uno de los dos será candidato a presidente en 2027 por Hechos, la fuerza política que fundaron en San Nicolás y apuesta fuerte a la proyección nacional.

A través de un video en redes sociales, con críticas por igual al Gobierno de Javier Milei y al peronismo, el diputado provincial y el intendente de San Nicolás confirmaron sus aspiraciones.

“Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás”, plantearon.

En su mensaje, arengaron: “No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena”.

“Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, prosiguieron los hermanos Passaglia.

Asimismo, recordaron que “Milei llegó gracias a una motosierra. Supo romper muchas cosas, pero no sabe construir lo que viene. La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

“No venimos a caminar por el medio ni a correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”, exclamaron.

A la hora de hablar del peronismo, evaluaron que “no tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina 🇦🇷 HERMANOS PASSAGLIA 2027 — Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 28, 2026

Más allá de la postulación presidencial de uno de los referentes, Hechos presentará candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a intendentes en los 135 municipios bonaerenses, pero se supo que no buscarán la reelección en el Poder Ejecutivo de San Nicolás.