Lotes legales a 5 mil dólares: el proyecto de Luis Arias para frenar la especulación en La Plata

El concejal con mandato cumplido y actual secretario de Coordinación de La Plata, Luis Arias, hizo foco en consolidar una “nueva institucionalidad”, acorde a las nuevas realidades, al tiempo que se refirió a un proyecto enfocado en la construcción de viviendas en detrimento de la especulación inmobiliaria que impera en la capital bonaerense.

“El republicanismo exige la publicidad de los actos de gobierno y la periodicidad de funciones. En cambio, las grandes corporaciones operan con secreto bancario, sin límites temporales ni fronteras. Para garantizar derechos humanos básicos como la vivienda, la salud o la alimentación, necesitamos avanzar hacia una nueva institucionalidad con reglas claras y acuerdos a largo plazo”, introdujo el exjuez en lo Contencioso Administrativo.

Entrevistado por Pico Sanzone en Sirivinsky Stream, Arias se refirió a su idea de crear una empresa de hábitat municipal para romper con el paradigma histórico de las millonarias plusvalías de los desarrolladores privados, beneficiados por las rezonificaciones aprobadas desde el Estado.

Para ilustrar la brecha económica, detalló la ecuación del suelo rural e intensivo y precisó que con el modelo de “especulación privada”, una hectárea rural de 30.000 dólares es dividida por desarrolladores en cuatro grandes lotes, vendidos a 100.000 dólares cada uno, generando una ganancia privada de 370.000 dólares sin que el desarrollador financie las obras de infraestructura básica, cuyo colapso terminan pagando los vecinos.

Como contrapartida, su propuesta de lote social es “dividir esa misma hectárea en 30 lotes sociales a 1.000 dólares cada uno, sumando 4.000 dólares en obras de luz, agua y apertura de calles”, por lo que “el costo final para cada familia se sitúa en torno a los 5.000 dólares”.

Para implementar este modelo, el referente del Centro de Estudios Interdisciplinarios para la Región (CEIR), propuso la creación de una empresa de hábitat municipal, un organismo estatal que intervenga directamente en el mercado inmobiliario como desarrollador urbano, ofreciendo lotes sociales financiados en cuotas a largo plazo en coordinación con el Banco Provincia y entes estatales.

Ciudad de los 15 minutos

Otro eje importante que mencionó es el de la movilidad y planificación regional, con un punto clave en el traslado del nodo de transporte a Tolosa.

En concreto, Arias presentó la posibilidad de estructurar la movilidad regional bajo un modelo policéntrico de ciudades de cercanía (“ciudad de los 15 minutos”), evitando la saturación del casco urbano.

Los cuatro nodos estratégicos de transporte y desarrollo:

Nodo Tolosa (Transporte e Infraestructura) : Trasladar la terminal de ómnibus de larga distancia y la estación de trenes a Tolosa, conectando directamente con las avenidas 32, 520, la Autopista Buenos Aires – La Plata y las rutas 2 y 36.

: Trasladar la terminal de ómnibus de larga distancia y la estación de trenes a Tolosa, conectando directamente con las avenidas 32, 520, la Autopista Buenos Aires – La Plata y las rutas 2 y 36. Nodo 1 y 44 (Centro de Convenciones) : Reconvertir el histórico predio de 1 y 44 en un centro de convenciones y exposiciones de escala provincial y universitaria.

: Reconvertir el histórico predio de 1 y 44 en un centro de convenciones y exposiciones de escala provincial y universitaria. Nodo Gambier (Administrativo y Judicial) : Desarrollar un polo que concentre la Ciudad Judicial y dependencias administrativas conectadas mediante trenes urbanos eléctricos o autónomos.

: Desarrollar un polo que concentre la Ciudad Judicial y dependencias administrativas conectadas mediante trenes urbanos eléctricos o autónomos. Nodo Puerto La Plata (Logística y Transporte Fluvial): Fomentar el transporte fluvial y marítimo liviano a través del Río de la Plata para conectar la región con Puerto Madero, la Costa Atlántica y el corredor santafesino, reduciendo la saturación del transporte automotor.

#sirivinsky @LuisFedeArias : No respetamos a la naturaleza y pusimos el patio de atrás, adelante Nuevo programa de @DiarioFull por @sirivinsky con @PicoSanzone La entrevista completa en https://t.co/p48BfNJY3t o en nuestro canal https://t.co/RSRJuwn7vl https://t.co/SXKzsaq4qP — sirivinsky (@sirivinsky) October 29, 2026

Finalmente, mencionó otros puntos de acción prioritarios como la remediación ambiental de cuencas; el traslado del relleno sanitario CEAMSE y el impulso a un Observatorio del Poder Judicial.