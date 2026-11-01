Últimos días para votar en el Presupuesto Participativo de Vicente López

La Municipalidad de Vicente López transita los últimos días de votación del Presupuesto Participativo 2026, una iniciativa que permite a los vecinos decidir de manera directa en qué proyectos se invierte parte del presupuesto municipal. Hasta el próximo sábado 31 de octubre, quienes vivan, trabajen o estudien en el partido podrán votar las propuestas que consideren más importantes para sus barrios.

En esta nueva edición, los vecinos pueden elegir entre distintas iniciativas vinculadas a mejoras en espacios públicos, educación, cultura, deportes, seguridad vial y desarrollo comunitario, entre otras áreas. Los proyectos que resulten ganadores serán ejecutados por el municipio durante 2027.

Para participar, los interesados deben ser mayores de 16 años y acreditar domicilio particular, laboral o estudiantil en Vicente López. También pueden votar las personas asociadas a instituciones que tengan proyectos incluidos en la votación. Cada participante puede elegir hasta tres propuestas, ya sean de un mismo barrio o de distintas localidades del partido.

La votación se realiza exclusivamente de manera online a través de la página web presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar, desde una computadora, tablet o teléfono celular con acceso a internet. Quienes necesiten asistencia para participar pueden acercarse a las Delegaciones Municipales o a los puntos de votación asistida habilitados en la vía pública.

El Presupuesto Participativo permite que los vecinos y las instituciones presenten propuestas para mejorar sus barrios. Luego de una evaluación técnica, legal y presupuestaria, los proyectos considerados viables son sometidos a votación para que la comunidad decida cuáles se llevarán adelante.

En la edición anterior participaron 28.831 vecinos, que votaron entre 188 propuestas. Como resultado, fueron seleccionados 56 proyectos para su ejecución durante 2026. Desde la puesta en marcha del programa, ya se concretaron más de 800 iniciativas en todo el municipio, entre ellas mejoras en clubes barriales, escuelas, espacios comunitarios y obras vinculadas a la movilidad y la seguridad vial.