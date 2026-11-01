Más allá de las golosinas: opciones caseras y divertidas para disfrutar Halloween

Con la llegada de Halloween, las golosinas y los chocolates ganan protagonismo. Si bien esta festividad suele ser una oportunidad para darse algunos gustos, también puede ser una ocasión para explorar recetas caseras, combinar ingredientes y sumar variedad a la mesa.

Lejos de tratarse de prohibiciones o restricciones, la clave está en encontrar un equilibrio que permita disfrutar de los sabores dulces sin descuidar la calidad general de la alimentación. Incorporar distintos grupos de alimentos, sumar fuentes de fibra y proteínas y prestar atención a las porciones son hábitos que pueden contribuir al bienestar.

“La clave no está en dejar de lado los alimentos que disfrutamos , sino en aprender a equilibrarlos. Prestar atención a las porciones y a la frecuencia con la que los consumimos puede hacer una diferencia importante en la construcción de hábitos saludables”, señala Ana Cristina Gutiérrez, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Preparar alternativas caseras permite combinar ingredientes, explorar sabores y sumar variedad a la mesa. Estas tres propuestas ofrecen distintas opciones para celebrar sin renunciar al disfrute.

Monstruitos de manzana verde con pasta de maní

Receta 1 con manzana

Una alternativa crocante y divertida que combina fruta, fibra y grasas provenientes de la pasta de maní y los frutos secos.

Ingredientes:

• Manzanas verdes.

• Pasta de maní, preferentemente sin azúcar agregada.

• Almendras fileteadas o semillas de girasol.

• Pasas de uva.

Preparación:

1. Lavá las manzanas y cortalas en gajos gruesos.

2. Hacé un pequeño corte en el centro de cada gajo para formar una boca.

3. Untá el interior con una pequeña cantidad de pasta de maní.

4. Colocá las almendras o semillas para simular los dientes y usá las pasas de uva para formar los ojos.

El resultado son pequeños monstruos comestibles que pueden prepararse en familia y sumar un toque creativo a la celebración. Si participan chicos, es importante adaptar el tamaño y la consistencia de los ingredientes a su edad.

Muffins de chocolate con decoración de telaraña altos en proteína y fibra

Una opción dulce, práctica y nutritiva para sumar a la mesa de Halloween. Preparados con Nutri Muffin de Chocolate, estos muffins aportan proteína y fibra, mientras que su decoración temática invita a jugar con la creatividad y sorprender a los adultos (No recomendable en niños/as).

Receta con Muffins de chocolate

Ingredientes:

• Nutri Muffin de Chocolate.

• Los ingredientes indicados en el envase para su preparación. Recordá que Contienen edulcorante, no recomendable para niños/as.

• Chocolate amargo para decorar.

• Arándanos frescos, opcionales.

Preparación:

1. Prepará los Nutri muffins siguiendo las instrucciones del producto y dejalos enfriar.

2. Derretí una pequeña cantidad de chocolate amargo o chocolate blanco y dibujá líneas finas sobre la superficie para simular una telaraña.

3. Si querés sumar color, acompáñalos con arándanos frescos.

Esta propuesta permite incorporar una preparación de repostería a la mesa festiva, con una presentación original y fácil de adaptar a la temática de Halloween.

Además, cada Nutri Muffin sabor chocolate, aporta un total de 8,2 g de proteína y 6 gramos de fibra alimentaria por lo que ayuda a una dieta balanceada y suma gran cantidad de proteína a la dieta diaria y un gran porcentaje de fibra al incorporar chía y linaza en su contenido.

Fantasmas de banana y brochetas saladas de queso y tomate

Receta con frutas y verduras

Una combinación de opciones dulces y saladas para sumar variedad a la mesa y ofrecer alternativas para distintos gustos.

Ingredientes:

• Bananas.

• Yogur natural espeso o queso crema.

• Chips pequeños de chocolate amargo.

• Queso en cubos.

• Tomates cherry.

Preparación:

1. Cortá las bananas por la mitad y colocá cada porción en posición vertical.

2. Cubrilas con una capa fina de yogur natural espeso o queso crema.

3. Usá dos pequeños chips de chocolate para formar los ojos de los fantasmas.

4. Para la opción salada, alterná cubos de queso y tomates cherry en palitos cortos y presentalos en una bandeja decorada con motivos de Halloween.

La combinación de frutas, lácteos y vegetales permite ofrecer distintas alternativas en una misma mesa, sin necesidad de recurrir a preparaciones complejas.

Tres hábitos para disfrutar Halloween con equilibrio

Además de sumar recetas caseras, algunos hábitos sencillos pueden ayudar a mantener una alimentación variada durante estas fechas.

1. Mantené tus comidas habituales: Saltearse comidas para reservar espacio para los dulces puede hacer que llegues a la celebración con más hambre. Sostener una rutina regular ayuda a organizar la alimentación durante el día.

2. Priorizá la hidratación: Tomá agua regularmente y tenela disponible también durante las reuniones. Mantener una hidratación adecuada es parte de los hábitos cotidianos de bienestar.

3. Disfrutá de lo que te gusta sin culpa: Si elegís comer golosinas o chocolate, podés hacerlo de manera consciente y en porciones acordes con tus preferencias. Una celebración puntual no necesita convertirse en una fuente de preocupación ni compensarse con restricciones posteriores.

Halloween puede ser una oportunidad para compartir, cocinar y disfrutar de distintas preparaciones. Incorporar alternativas caseras y una mayor variedad de ingredientes permite sumar creatividad a la mesa sin perder de vista que el bienestar también incluye el placer de comer.