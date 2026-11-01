“Una noche de Cristal”: la última entrevista a los Redondos llevada al teatro

El martes 30 de octubre de 2001, Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti entrevistaron en el Bar Onduras, de Palermo Viejo, al Indio Solari, Skay Beilinson y la Negra Poli. La charla, la tercera que con el grabador encendido tenían para la revista La García, duró tres horas y doce minutos, pero la sobremesa se extendió, entre risas y cervezas, hasta las tres de la mañana.

La plana mayor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con los periodistas como testigos, disfrutó de su último encuentro en armonía. La imagen final que recuerdan de esa noche es la de las siluetas de esos tres viejos amigos, caminando abrazados por la calle Godoy Cruz. Pero unos minutos después, ya en la casa de Poli y Skay, la noche de cristal se hizo añicos.

Viejos reclamos y desacuerdos afloraron y desembocaron en la pelea que le pondría fin a la banda que protagonizó el fenómeno popular más importante del rock argentino.

Veinticinco años después, Correa, Inzillo y Marchetti, compañeros de la revista La García, se vuelven a juntar para trazar la anatomía de ese instante clave y, en su debut teatral, recorrer su propia vida marcada por las canciones, los ideales y el imaginario de Los Redondos. Y desclasifican y analizan, en vivo y por primera vez, los audios de aquella entrevista histórica.

Inspirado en el libro La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical), el primer biodrama ricotero revisita un momento clave y trascendental en la historia del rock argentino.

Muestra, también, la vida de tres ricoteros que llegaron a sentarse a la misma mesa que los autores de la banda sonora de sus vidas. La dramaturgia y dirección es de Leandro Arecco y Valeria Correa, del prestigioso grupo teatral Piel de Lava, se desempeña como la ingeniera psíquica del espectáculo.

Una noche de Cristal

Miércoles 9 y 16 de diciembre - 21 horas

Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875

Entradas a la venta en Passline desde el 30 de octubre.