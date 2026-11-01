Sin zonas y con playoffs: Con el voto en contra de River, así se jugará el torneo de 30 equipos

El fútbol argentino se prepara para dar un nuevo y drástico volantazo en su estructura reglamentaria. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó por amplia mayoría un nuevo formato de campeonato para la temporada 2027, que dejará definitivamente atrás el esquema de zonas para regresar a un sistema de todos contra todos a lo largo de 30 fechas,combinando torneos semestrales con playoffs y manteniendo a 30 equipos en la máxima categoría.

La votación oficial dejó una sola disidencia marcada: River Plate fue el único club que votó en contra, ya que la dirigencia de Núñez ratificó su postura histórica de exigir una reducción en la cantidad de participantes para llevar el torneo a 20 equipos. Pese a la resistencia del Millonario, el proyecto fue validado por el resto de los dirigentes y su inicio quedó pautado para el 24 de enero de 2027, con una planificación a largo plazo que garantizará la inversión de localías para la temporada 2028.

Cómo se jugará el torneo de 30 equipos en 2027

El nuevo certamen anual se estructurará en dos etapas simétricas, con borrón y cuenta nueva en las tablas de posiciones para cada semestre, introduciendo emociones fuertes con cruces de eliminación directa.

Torneo Apertura (primer semestre): Se disputará desde la fecha 1 hasta la 15, incluyendo la emoción de un clásico o interzonal en cada jornada. Al finalizar esta fase regular, los 16 mejores posicionados clasificarán a unos vertiginosos playoffs de eliminación directa (desde octavos de final con cruces como el 1° vs. 16° y 2° vs. 15°) a partido único para consagrar al campeón del semestre.

Torneo Clausura (segundo semestre): Se jugará bajo la misma modalidad de la fecha 16 a la 30, completando el fixture anual con las revanchas de los clásicos. Con la tabla nuevamente en cero, los 16 mejores equipos volverán a disputar los playoffs para coronar al segundo campeón del año.

Campeón de Liga (Tabla Anual): Más allá de los ganadores de los playoffs, el club que logre sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo de las 30 fechas regulares se consagrará oficialmente como el Campeón Anual de la Liga Profesional .

Descensos y Copas: Se mantendrán sin modificaciones con respecto al esquema actual, contemplando dos descensos anuales (uno por promedios y otro por tabla general), mientras que los boletos a las copas internacionales se otorgarán mediante la tabla acumulada.

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Durante la reunión del Comité Ejecutivo —que contó con la presencia de los representantes de los 30 clubes— también se oficializaron importantes anuncios de infraestructura y tecnología arbitral de la mano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA):