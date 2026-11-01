Aumenta el boleto de colectivo en PBA: cuánto saldrá el boleto mínimo desde este domingo

El bolsillo de los usuarios del transporte público sufrirá un nuevo golpe a partir de este fin de semana. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 5% en el boleto de colectivos que comenzará a regir desde este domingo 1 de noviembre.

La medida impacta de manera directa sobre las líneas de jurisdicción provincial (aquellas numeradas del 200 al 499) que operan tanto en el Conurbano bonaerense como en la región del Gran La Plata.

Por qué aumenta el boleto de colectivos

#Reclamo 🚌 Colectivos del AMBA: 104 líneas amenazan con reducir servicios por un reclamo de $40.000 millones ⚠️ Las empresas de transporte advirtieron que podrían recortar progresivamente los servicios si el Gobierno nacional no responde a sus reclamos económicos. Las cuatro cámaras empresarias del sector aseguran que los ingresos por boletos y subsidios no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento y denuncian una diferencia de $40.000 millones entre los ingresos proyectados para junio y octubre. 📌 Entre las líneas que podrían verse afectadas están la 1, 8, 15, 28, 60, 85, 96, 152, 166, 180 y 195, entre otras. Las empresas también reclaman una actualización de los costos, financiamiento para renovar las unidades y medidas que permitan sostener las frecuencias. 🚍 Por el momento, no se anunció un recorte efectivo ni una fecha de implementación. 👉 Conocé cuáles son las 104 líneas alcanzadas por la advertencia y qué reclaman las empresas. 📌https://t.co/By8vPWLvXs #Colectivos #AMBA #TransportePúblico #ColectivosDelAMBA #BuenosAires #Subsidios #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 17, 2026

Desde la cartera de Transporte explicaron que la actualización responde a la fórmula de movilidad automática que rige en el distrito. Dicho cálculo mensual combina tres variables clave:

La inflación oficial del período,

Un 2% fijo en concepto de recomposición empresaria,

La variación porcentual en el precio de los combustibles.

Cuánto costará viajar: cuadro tarifario en el Conurbano

Para las líneas que circulan por los partidos del Conurbano bonaerense (líneas 200 al 499), los nuevos valores según el tramo de distancia quedan establecidos de la siguiente manera:

0 a 3 km: $1.276,06

3 a 6 km: $1.435,56

6 a 12 km: $1.595,07

12 a 27 km: $1.914,09

Más de 27 km: $2.250,34

Tarifas actualizadas en el Gran La Plata

Por su parte, en la región capital (que comprende los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada), la base tarifaria cuenta con una escala diferenciada que se ajusta a los siguientes montos:

0 a 3 km: $1.389,73

3 a 6 km: $1.532,10

6 a 12 km: $1.710,33

12 a 27 km: $2.051,14

Más de 27 km: $2.386,28

El impacto en la SUBE: penalización y descuentos

Con el nuevo cuadro tarifario ya oficializado, continúan vigentes los recargos para quienes no cumplan con los requisitos administrativos y los beneficios para sectores vulnerables: