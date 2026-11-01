Kicillof destrozó a Milei por el cambio climático: “Se empeña en negar lo evidente”

La pulseada política entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo, esta vez con el eje puesto en la crisis ambiental. El gobernador Axel Kicillof participó de la 2° edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana que se lleva adelante en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, y aprovechó el escenario para lanzar duras críticas contra la gestión de Javier Milei por su postura frente al cambio climático.

Ante la presencia de representantes de diez países, funcionarios provinciales, municipales y más de 2.500 inscriptos, el mandatario bonaerense cuestionó con dureza el negacionismo oficial:

"El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo: sus consecuencias son cada vez más evidentes y los fenómenos extremos son más frecuentes y difíciles de afrontar. El Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática", sostuvo Kicillof.

Un encuentro regional frente al "modelo extractivista"

Hoy La Plata es sede del II Congreso Internacional Agenda Ambiental Latinoamericana, un espacio para construir respuestas colectivas frente a los desafíos ambientales de nuestra región. Participamos de la apertura en el Pasaje Dardo Rocha y acompañamos al gobernador @Kicillofok , a @danyvilar y a @fsaintout en la plenaria central del Teatro Argentino. Seguimos trabajando por una agenda que integre el cuidado del ambiente con la producción, el trabajo y la justicia social. — Julio Alak (@Julio_Alak) October 29, 2026

El cónclave, que se extiende durante dos jornadas, nuclea a gobiernos locales, provinciales y latinoamericanos, además de académicos y referentes sociales, con el objetivo de consolidar una estrategia regional vinculada al desarrollo y la justicia social.

En la misma línea que el Gobernador, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, remarcó que la Provincia redobla los esfuerzos pese al desfinanciamiento nacional:

"Aunque el Gobierno nacional niegue la crisis climática y desfinancie las políticas ambientales, en la Provincia seguimos trabajando con una mirada soberana y regional, que pone en el centro el bienestar de nuestros pueblos. Necesitamos discutir este modelo extractivista y depredatorio para garantizar vidas dignas", expresó la funcionaria, en el marco de la primera reunión presencial del Frente Ambiental Latinoamericano.

🌎♻️ Arrancó la Agenda Ambiental Latinoamericana Con Carlos de Miguel, @Julio_Alak, @gkatopodis y @MartinMarinucci presentamos la Estrategia Provincial de Economía Circular: una política pública para transformar la manera en que producimos, consumimos y gestionamos nuestros residuos en la Provincia de Buenos Aires. — Daniela Vilar (@danyvilar) October 29, 2026

Por su parte, el intendente local Julio Alak celebró la elección de la capital bonaerense como sede del evento y adelantó que, gracias al trabajo articulado con la Provincia, "en pocos días La Plata contará con el primer plan de ordenamiento urbano y territorial, que será un ejemplo ambientalista para las ciudades".

La respuesta provincial: gestión y cooperación

Para cerrar su exposición, Kicillof contrastó las críticas con el despliegue de recursos propios en el distrito: "Frente a ese negacionismo, nuestra respuesta no es solo la denuncia, sino sobre todo el trabajo. Nosotros seguimos utilizando nuestros recursos para impulsar políticas ambientales y fortalecer una agenda común con los países de América Latina".

Del masivo encuentro también formaron parte la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; referentes legislativos y figuras internacionales como la ex candidata a presidenta de Chile, Jeannette Jara, y la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, de manera virtual.