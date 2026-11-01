Cónclave en La Plata: Kicillof y los intendentes arman la estrategia 2027

La tensión de la rosca política bonaerense volvió a concentrarse este jueves en la capital provincial. El gobernador Axel Kicillof encabezó un hermético y estratégico cónclave en la Casa de Gobierno, donde reunió a más de 20 intendentes y ministros de su espacio político para delinear los próximos pasos de gestión y el armado electoral de cara al futuro.

De la cumbre participaron figuras de peso pesado del conurbano y el interior bonaerense, como Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Lucas Ghi (Morón), Magdalena Sierra (Avellaneda) y Gustavo Barrera (Villa Gesell), además de funcionarios clave del gabinete como Andrés Larroque y Gabriel Katopodis.

Los cuatro ejes calientes del encuentro

Detrás de las puertas cerradas de la Gobernación, la agenda estuvo marcada por cuatro puntos neurálgicos que dominan el tablero legislativo y partidario de la Provincia:

El armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF): Consolidar la estructura territorial y política del gobernador como eje aglutinante.

Reelecciones indefinidas: Analizar el proyecto de ley que busca destrabar el límite de mandatos consecutivos para los jefes comunales.

Defensa de las PASO: Reafirmar la necesidad de sostener las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en territorio bonaerense.

Calendario electoral: Debatir la viabilidad de instrumentar una elección concurrente (votar el mismo día de los comicios nacionales pero con sistemas de votación diferenciados).

Junto a @Kicillofok nos reunimos con intendentes del @MOVIMIENTODAF El pueblo puede contar con el trabajo de la Provincia y los municipios para defender sus derechos y construir una alternativa que le devuelva la dignidad y el futuro. https://t.co/zYAbcI0uGd — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 30, 2026

"La columna vertebral" y el objetivo anti-Milei

Tras la reunión, trascendieron los conceptos que se volcaron en la charla íntima. Desde el espacio destacaron que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es fruto de una construcción paciente y federal: "Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos", remarcaron, al tiempo que Kicillof ponderó el rol de los jefes comunales al afirmar que "son la columna vertebral de este movimiento".

En la misma línea, hubo plena coincidencia respecto al horizonte político macro y la confrontación directa con la Casa Rosada:

"Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca. Hay que ganarle a Milei, porque cuatro años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serian terribles para los argentinos" advirtieron los presentes.

Por último, el cónclave sirvió para realizar un crudo balance de gestión sobre el cierre del año. Los intendentes y ministros repasaron las demandas sociales más urgentes en los distritos y cargaron duramente contra el Gobierno nacional por el impacto del freno en la obra pública, poniendo el foco en el grave deterioro y abandono de rutas nacionales y provinciales que complican la conectividad y el desarrollo bonaerense.