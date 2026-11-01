El campo de la dictadura: latifundio, peronismo y derechos humanos

El escritor y chacarero Pedro Peretti propone en El campo de la dictadura una tesis inquietante: el latifundio y la violación de los derechos humanos se explican el uno al otro. No hay concentración de tierra sin violencia que la sostenga. Ni violencia sistemática que no tenga, en su origen, una disputa por ese bien finito que es la tierra.

@VHMok dedicó unas palabras a El campo de la dictadura y también aportó una página al prólogo del libro. Un enorme orgullo contar con su mirada y su generosidad para acompañar este trabajo. Gracias por invitar a leerlo y por ayudarnos a seguir pensando nuestra historia. https://t.co/1OOkQBZxLL — Pedro Peretti (@psperettiok) October 28, 2026

A cincuenta años del golpe cívico-militar más sangriento de nuestra historia, este texto publicado por la colección Historia Urgente de Editorial Marea propone una lectura necesaria: la de las patronales agrarias como una de las patas civiles más activas de la desestabilización del gobierno peronista votado popular y democráticamente en 1973, y del terrorismo de Estado que vino después.

Peretti nos enseña que no todo el campo es igual. Traza la línea que separa a la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales de la Federación Agraria y las Ligas Agrarias, y muestra cómo, según el tamaño de la tierra en juego, cambia también el posicionamiento político de quien la posee.

De la cuasi reforma agraria del tercer gobierno de Perón a la confrontación del campo y la Mesa de Enlace con el kirchnerismo en 2008. De la pampa húmeda a los territorios de los pueblos originarios, de la Conquista del Desierto al golpe del 76, de Roca a Videla, el libro recorre un patrón que se repite: guerras, genocidios, desapariciones, todo atado a quien controla la tierra. Y ahora también a lo que hay debajo de ella.

El autor

Pedro Peretti es escritor y chacarero. Nació y vive en Máximo Paz, Santa Fe. Fue director de la FAA, y secretario adjunto de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), fundador del Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y miembro del Comité de Presidencia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Santa Fe.

Actualmente es miembro fundador de los Círculos de la Resistencia Peronista, por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Es colaborador de Página/12.

Miércoles 11/11 presento mi libro en Buenos Aires. Me acompaña un panel de lujo para conversar sobre nuestra historia, el rol de las corporaciones agrarias y los desafíos de pensar el campo y el país que queremos. ¡Los espero! 📍 ABRA Cultural, CABA | 19:30 hs https://t.co/ff5foKo4RM — Pedro Peretti (@psperettiok) October 28, 2026

Ha escrito, entre otros libros, La chacra mixta y otras yerbas; Chacarero, soja y gobernabilidad, El asesinato del Capitán Laurent; Quién mató a Francisco Netri; Olvido y falsificación del Grito de Alcorta; La Federación Agraria Argentina; El campo popular. Además, es coautor de La Argentina agropecuaria (junto a Mempo Giardinelli) y Lawfare. Guerra judicial mediática (con el excanciller Rafael Bielsa).