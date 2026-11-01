Don Bosco, un cuadro y una causa solidaria en La Plata para salvar el viaje de egresados

Con el lema “Al viaje viajamos todos”, los alumnos de 6° grado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Plata pusieron en marcha una conmovedora iniciativa solidaria. Ante la dificultad económica de algunos compañeros para costear el viaje de egresados a Tandil, el curso entero se movilizó para garantizar que nadie se quede afuera de esta experiencia tan esperada.

La acción consiste en la rifa de un cuadro único y original con la imagen de Don Bosco, realizado íntegramente por uno de los propios alumnos de 6° grado, quien donó su obra de arte para la causa.

La actividad está destinada únicamente a las familias de los alumnos del nivel primario del colegio. Quienes deseen colaborar podrán adquirir un cupón por un valor de $ 1000. El gran sorteo se llevará a cabo en el patio de la institución escolar, donde se conocerá al ganador o ganadora de la pieza artística.

“Dibujé a Don Bosco en la fecha de su cumpleaños. Fue parte de nuestra aula un tiempo y pensé que como él dio todo por los chicos, sería un gran símbolo, y así podría dar mi granito de arena subastando este cuadro para seguir su ejemplo”, expresó Bertino, autor de la obra.

A través de este gesto, los chicos del Sagrado Corazón demuestran que el compañerismo y la empatía son los valores más importantes que se aprenden dentro de la escuela.