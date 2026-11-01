Se reactivó la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas: nuevos representantes

El titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Ezequiel Galli, encabezó este jueves la Comisión Nacional de Veteranos de Malvinas donde se llevó a cabo la elección de los representantes regionales de los Veteranos de Guerra y del representante de los familiares de los Caídos en Combate que integrarán la Comisión Nacional.

“Tras más de siete años sin sesionar, hoy tuvimos el honor de poder desarrollar la Asamblea para elegir a los representantes de los Veteranos de Guerra”, enfatizó el exintendente de Olavarría.

Asimismo, indicó que “a nuestros héroes de Malvinas no sólo debemos reconocerlos con discursos. Tenemos la obligación histórica y moral de garantizar su participación e influencia directa en las decisiones institucionales y hoy, después de siete años, pudimos hacerlo”.

En este sentido, se informó que, durante la Asamblea, llevada a cabo en la Secretaría de Interior de la Nación, fueron elegidos los siguientes representantes: Región Bonaerense, José Francisco La Fuente; Región Centro, Ofaldo Lucero; Región Litoral, Adolfo Schweighofer; Región Norte, David Díaz; Región Patagonia, Raúl Villafañe y Familiares de los Caídos en Combate, María Alejandra González.

“Fue un gran honor poder encabezar la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas por la importancia histórica que tienen para todos los argentinos nuestros héroes de guerra”, concluyó Galli.