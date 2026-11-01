Abrazo simbólico en Corrientes y Callao: “¡Zivals no se expropia! ¡Zivals no se va!”

La emblemática librería y disquería Zivals convoca a las personas que amen la cultura, a la comunidad artistica, músicos, escritores, lectores, referentes culturales, vecinos y público en general a participar de un abrazo simbólico en defensa de su continuidad. El encuentro tendrá lugar este sábado 31 de octubre, a las 17 horas, en la histórica esquina de Corrientes y Callao, donde funciona desde hace 55 años.

La convocatoria surge frente al proyecto de expropiación del inmueble impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la construcción de la futura Línea F del subte.

Una iniciativa que, de concretarse en los términos actuales, pondría en riesgo la permanencia de uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad.

Bajo la consigna #ZivalsNoSeExpropia y #ZivalsNoSeVa el abrazo simbólico busca reunir a quienes consideran que el crecimiento de la ciudad no puede hacerse a costa de borrar su identidad, su memoria y su patrimonio cultural.

Desde 1971, Zivals forma parte de la vida de generaciones de porteños. Mucho más que una librería y disquería, es un punto de encuentro entre la música, la literatura y las personas. Un espacio que atravesó transformaciones sociales, culturales y tecnológicas sin perder su identidad, y que hoy continúa siendo un referente para los porteños y la comunidad artística.

Fernando Laviz, dueño de la disquería, expresó que “lo que está en juego no es solamente la continuidad de un comercio. Son 55 años de historia, decenas de puestos de trabajo, un proyecto cultural vigente y un lugar de encuentro que pertenece a la memoria afectiva de la ciudad”.

“El sábado 31 de octubre, el abrazo simbólico será una manifestación colectiva, pacífica y abierta para expresar que el progreso y la preservación del patrimonio cultural no deben ser incompatibles. Nos vemos en Zivals”, completó.

Un poco de historia

Fundada en marzo de 1971, Zivals fue una de las primeras tiendas del país en combinar música y libros bajo un mismo techo. Construyó desde sus inicios una propuesta que sigue siendo una rareza en el mercado local: la condición de “especialista en todo” con catálogo profundo en rock, tango, folklore, música clásica, jazz y música del mundo.

En 2007 incorporó Acqua Records, sello dedicado a la música popular argentina con fuerte foco en el tango, hoy referencia obligada para coleccionistas dentro y fuera del país. Cuando a comienzos de los 2000 cayeron cadenas históricas como Musimundo y Tower Records, Zivals resistió y se consolidó como una de las últimas grandes tiendas físicas donde la música conserva un lugar protagónico.