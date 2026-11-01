domingo 01 de noviembre de 2026 - Edición Nº4607

Economía | 30 oct 2026

Impacto global

Binance sufrió hackeo de US$ 6.300 millones: el verdadero riesgo para los usuarios cripto

Se trata de uno de los mayores ataques de la historia del ecosistema de activos digitales. El episodio pone bajo escrutinio los mecanismos de custodia, la gestión de riesgos, los controles internos y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Golpe al mayor exchange del mundo.
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El mercado de las criptomonedas enfrenta una nueva prueba de confianza. Binance, el mayor exchange de activos digitales del mundo, informó un grave incidente de seguridad cuyo impacto económico estimado alcanza los US$ 6.300 millones, una cifra que lo sitúa entre los mayores ataques de la historia del ecosistema cripto.

El episodio no sólo vuelve a poner la ciberseguridad en el centro de la conversación, sino que también plantea una pregunta que afecta a millones de usuarios: ¿cómo saber si una plataforma está realmente preparada para proteger su dinero?

¿Qué ocurrió con Binance y por qué preocupa al mercado cripto?

De acuerdo con la información preliminar entregada por Binance, el incidente podría haberse originado mediante la vulneración de la computadora de un ingeniero, lo que habría permitido a los atacantes acceder a sistemas internos y ejecutar retiros no autorizados.

La compañía informó que aproximadamente US$ 3.000 millones de los activos afectados habían sido congelados, suspendió temporalmente depósitos y retiros como medida preventiva y aseguró que cubrirá las pérdidas mediante recursos propios y su fondo de protección SAFU. La investigación continúa y sus conclusiones definitivas todavía están pendientes.

Más allá de las cifras, el impacto del episodio trasciende a una sola compañía. Cuando un incidente afecta a una plataforma de esta magnitud, la preocupación se extiende al conjunto del ecosistema financiero digital, poniendo bajo escrutinio los mecanismos de custodia, la gestión de riesgos, los controles internos y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Rafael Meruane, CEO de notbank.com indicó que “la confianza en cripto no se gana con volumen, se gana con disciplina todos los días".

Para Meruane este tipo de acontecimientos debe abordarse desde la responsabilidad colectiva de la industria, evitando convertir una situación de alto impacto en una oportunidad para cuestionar a otros actores del mercado.

“Un incidente de esta magnitud nunca es una buena noticia para nadie en nuestra industria. Detrás de las cifras hay personas reales y una confianza que cuesta años construir. Lo ocurrido nos recuerda que en cripto la confianza no se gana con campañas publicitarias, volumen de operaciones ni promesas de rentabilidad”, sumó.

Y completó: “Se gana con disciplina, transparencia y responsabilidad, todos los días. La seguridad tiene que estar en la base de cada decisión estratégica, no ser simplemente un departamento dentro de una organización”.

Desde una perspectiva operacional, Denise Cinelli, COO Global de notbank.com y directora de la compañía en Brasil, destaca que la protección de los usuarios depende tanto de la tecnología como de los procesos y de la cultura organizacional.

La seguridad no puede depender de una reacción cuando ocurre una crisis. Tiene que ser parte de cómo se trabaja cada día, desde los equipos técnicos hasta la alta dirección. Operar con controles auditables, responder ante los reguladores y mantener una disciplina operacional constante es fundamental”, expuso.

Finalmente, consignó que “la verdadera prueba de seguridad ocurre cuando nadie está mirando, cuando el mercado está tranquilo y las decisiones de todos los días siguen priorizando la protección de las personas".

En este contexto, la ejecutiva puso el foco en un principio cada vez más relevante para los clientes particulares y empresariales: la confianza debe respaldarse con acciones concretas, responsabilidades claras y mecanismos de control que puedan ser evaluados a lo largo del tiempo.
 

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