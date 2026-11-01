Binance sufrió hackeo de US$ 6.300 millones: el verdadero riesgo para los usuarios cripto

El mercado de las criptomonedas enfrenta una nueva prueba de confianza. Binance, el mayor exchange de activos digitales del mundo, informó un grave incidente de seguridad cuyo impacto económico estimado alcanza los US$ 6.300 millones, una cifra que lo sitúa entre los mayores ataques de la historia del ecosistema cripto.

El episodio no sólo vuelve a poner la ciberseguridad en el centro de la conversación, sino que también plantea una pregunta que afecta a millones de usuarios: ¿cómo saber si una plataforma está realmente preparada para proteger su dinero?

¿Qué ocurrió con Binance y por qué preocupa al mercado cripto?

De acuerdo con la información preliminar entregada por Binance, el incidente podría haberse originado mediante la vulneración de la computadora de un ingeniero, lo que habría permitido a los atacantes acceder a sistemas internos y ejecutar retiros no autorizados.

Investigation update: Our initial investigation suggested that the security incident may have involved a compromised laptop, however our subsequent investigation has uncovered additional points of breach. This was a complex attack, and we are doing all we can in coordination with law enforcement to resolve it. We are still gathering the facts, and will share more directly as we have them. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We are still on track towards the expected timeline to resume the withdrawal service in 45 hours. Deposits remain unaffected. The outflows ceased when we paused withdrawal service earlier. We are still working with partners to freeze many of the impacted assets, and have frozen around $3 billion thus far. We will continue to provide further updates through official Binance channels as more verified information becomes available. — Binance (@binance) October 30, 2026

La compañía informó que aproximadamente US$ 3.000 millones de los activos afectados habían sido congelados, suspendió temporalmente depósitos y retiros como medida preventiva y aseguró que cubrirá las pérdidas mediante recursos propios y su fondo de protección SAFU. La investigación continúa y sus conclusiones definitivas todavía están pendientes.

Más allá de las cifras, el impacto del episodio trasciende a una sola compañía. Cuando un incidente afecta a una plataforma de esta magnitud, la preocupación se extiende al conjunto del ecosistema financiero digital, poniendo bajo escrutinio los mecanismos de custodia, la gestión de riesgos, los controles internos y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Rafael Meruane, CEO de notbank.com indicó que “la confianza en cripto no se gana con volumen, se gana con disciplina todos los días".

Para Meruane este tipo de acontecimientos debe abordarse desde la responsabilidad colectiva de la industria, evitando convertir una situación de alto impacto en una oportunidad para cuestionar a otros actores del mercado.

“Un incidente de esta magnitud nunca es una buena noticia para nadie en nuestra industria. Detrás de las cifras hay personas reales y una confianza que cuesta años construir. Lo ocurrido nos recuerda que en cripto la confianza no se gana con campañas publicitarias, volumen de operaciones ni promesas de rentabilidad”, sumó.

Y completó: “Se gana con disciplina, transparencia y responsabilidad, todos los días. La seguridad tiene que estar en la base de cada decisión estratégica, no ser simplemente un departamento dentro de una organización”.

Desde una perspectiva operacional, Denise Cinelli, COO Global de notbank.com y directora de la compañía en Brasil, destaca que la protección de los usuarios depende tanto de la tecnología como de los procesos y de la cultura organizacional.

“La seguridad no puede depender de una reacción cuando ocurre una crisis. Tiene que ser parte de cómo se trabaja cada día, desde los equipos técnicos hasta la alta dirección. Operar con controles auditables, responder ante los reguladores y mantener una disciplina operacional constante es fundamental”, expuso.

Finalmente, consignó que “la verdadera prueba de seguridad ocurre cuando nadie está mirando, cuando el mercado está tranquilo y las decisiones de todos los días siguen priorizando la protección de las personas".

En este contexto, la ejecutiva puso el foco en un principio cada vez más relevante para los clientes particulares y empresariales: la confianza debe respaldarse con acciones concretas, responsabilidades claras y mecanismos de control que puedan ser evaluados a lo largo del tiempo.

