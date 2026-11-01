Imperdibles para disfrutar Halloween en CABA

Este fin de semana, la Ciudad, Buenos Aires celebra Halloween y el Día de Muertos con disfraces, música y espectáculos para toda la familia. A continuación, el detalle.

Día de Muertos en el CCR

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) celebra una nueva edición de esta tradicional festividad con “La Noche de las Ánimas en Michoacán”.

Habrá un altar tradicional, música en vivo, una estación de pintacaritas para los chicos, gastronomía típica y artesanías. Será este sábado y domingo, de 11 a 20 horas.

Halloween en el Parque de la Ciudad

El Parque de la Ciudad (Avenida General Fernández de la Cruz 4000) se llena de propuestas temáticas para celebrar Halloween.

La jornada incluirá un laberinto del terror, maquillaje artístico, concursos de disfraces y de baile zombie y una bicicletada del terror. Se hará este sábado, de 12 a 20 horas.

Terror sinfónico en la Usina

La Usina del Arte (Caffarena 1) presenta un concierto escalofriante donde el cine de terror y la música se fusionan. Interpretado por la Orquesta del Multiverso, el espectáculo recorre las bandas sonoras más icónicas de clásicos como Psicosis, El Exorcista y Halloween.

Se hará este sábado a las 20. La entrada es gratis y con reserva previa en usinadelarte.ar.

El Joven Frankenstein, en el San Martín

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) presenta cuatro funciones especiales de la obra maestra de Mel Brooks, El Joven Frankenstein, en el centenario del nacimiento del director.

Las proyecciones se realizarán el sábado a las 21 y el domingo a las 18, y continuarán el próximo fin de semana. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Los títeres de Halloween para chicos

Mundo Arlequín llega a la Usina del Arte (Caffarena 1) con un espectáculo familiar para temblar de risa. Con títeres, juegos, música y banda en vivo, la propuesta invita a disfrazarse y celebrar Halloween con grandes y chicos. Se presentará este sábado a las 16. La entrada es con reserva previa en usinadelarte.ar.