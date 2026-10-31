Martín Menem le cortó las alas a Bullrich: “El único candidato es Milei”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, rechazó de manera categórica la posibilidad de que La Libertad Avanza tenga dos candidatos presidenciales en 2027 y en ese sentido respaldó la reelección de Javier Milei.

“El único candidato de LLA es Javier Milei”, enfatizó el dirigente riojano durante una charla de la Federación Universitaria del Río de la Plata realizada en el recinto parlamentario.

Consultado por una eventual candidatura presidencial de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el líder parlamentario no dejó lugar a dudas: “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”.

“Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente”, reforzó.

Así las cosas, puso de relieve que este cúmulo de cualidades debe ser “aprovechado por todos los argentinos y no solamente por La Libertad Avanza”.

Y remarcó: “No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”, sentenció.

