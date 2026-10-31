Los clásicos se reinventan: una nueva mirada sobre la alta cocina argentina

En un escenario gastronómico que vuelve a poner en valor las tradiciones y los sabores de origen, los clásicos adquieren una nueva dimensión. Lejos de permanecer anclados en el pasado, se convierten en el punto de partida de propuestas que combinan identidad, creatividad y excelencia técnica. Una mirada en la que el lujo se expresa a través de la calidad del producto, la precisión de cada preparación y la capacidad de transformar lo familiar en una experiencia extraordinaria.

Bajo esta filosofía, St. Regis Restaurant, ubicado en el segundo piso de Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, presenta su nueva carta primavera-verano. La propuesta explora la riqueza de la identidad gastronómica argentina a través de ingredientes auténticos, productos de estación y referencias culinarias internacionales.

“Hay algo muy interesante en volver a mirar los ingredientes y las tradiciones que forman parte de nuestra identidad gastronómica. Muchas veces, lo extraordinario está en aquello que conocemos de toda la vida”, explica Matías Lorenzo, chef ejecutivo de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires.

Y resalta: “Nuestro desafío como cocineros es respetar su origen y encontrar nuevas formas de presentarlos, con técnica, creatividad y una mirada actual”.

La nueva carta se organiza en tres momentos: Primer encuentro, Tradición e identidad y Memorias dulces. Un recorrido que celebra la diversidad de la cocina argentina y sus influencias culturales desde una perspectiva contemporánea.

En Tradición e identidad, se destaca el vacío sous vide, acompañado por puré duquesa, pickles de pimiento asado, babaganush, crocante de papa y hongos en fondo de cocción. También el pollo campestre, presentado con vori vori, cremoso de kabutia, espárragos y jugo de cocción, recupera referencias culinarias compartidas entre Paraguay y el nordeste argentino a través de una ejecución refinada.

La estacionalidad ocupa un lugar central en la propuesta. En Primer encuentro, preparaciones como el cremoso de arvejas, con olivas negras, habas, tomates cherry, nueces pecán y ricota asada, o la calabaza rellena, con hummus de porotos negros, tofu, tahini y vegetales, ponen en valor la riqueza de los ingredientes vegetales y la combinación de distintas tradiciones culinarias.

Por su parte, Memorias dulces propone nuevas interpretaciones de sabores emblemáticos de la pastelería argentina. Entre ellas, una crema de dulce de leche acompañada por pomelo rosado, avellanas crocantes, crema montada, sal marina y tuile crocante, donde un ingrediente profundamente arraigado en la cultura local adquiere una expresión contemporánea.

“Nos interesa esa combinación entre lo conocido y lo inesperado. Que un ingrediente pueda despertar cierta familiaridad, pero al mismo tiempo sorprender por su textura, su presentación o la manera en que fue trabajado. Para nosotros, la sofisticación está en lograr ese equilibrio sin perder la esencia del producto”, señala Marcos Gómez, executive sous chef de Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires.

Esta filosofía también se extiende al menú ejecutivo semanal, elaborado a partir de productos autóctonos y de estación, en colaboración con productores locales.

La reinterpretación de los clásicos encuentra un paralelo natural en la trayectoria de Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, que en septiembre de 2026 celebró su 30° aniversario. Tres décadas como referente de la hospitalidad de lujo en la ciudad, preservando su identidad y evolucionando junto con las nuevas expresiones de la cultura y la gastronomía.

En ese encuentro entre legado y contemporaneidad se inscribe la nueva propuesta de St. Regis Restaurant: una experiencia que celebra la riqueza de la gastronomía argentina y la capacidad de sus tradiciones para encontrar nuevas formas de expresión.

