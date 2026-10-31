Melconian desbarató el relato libertario: “Si la macroeconomía está bien le llega a la gente”

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, cuestionó el modelo del Gobierno de Javier Milei, al plantear que “esta es una economía para el 15 % de la gente”.

“El crecimiento ha estado concentrado en 15% de una economía muy exitosa”, dijo en alusión al fuerte ritmo de expansión en rubros como la energía y la minería, en contraste con los datos muy negativos a nivel generalizado en empleo y salarios en todo el país.

“Para el componente de la economía argentina, cuando el consumo no arranca, el crédito no arranca, siempre en el fondo es lo mismo, lo que no tenés es una moneda, aparece el problema de fondo vinculado a la moneda”, acotó el economista.

En declaraciones a Urbana Play consignó que “hay que dar vuelta la visión de lo que se tiene sin cambiar la dirección. El fin de todo esto es recuperar el empleo, el salario y el crédito, porque el alto componente del crecimiento en la Argentina, de lo que la gente a veces escucha PIB, es el consumo. Y lo que hay que recuperar en esta economía es el consumo”.

A diferencia del relato libertario, Melconian aseguró que el Gobierno de Javier Milei “no tiene resuelta la macroeconomía”.

“No existe el concepto que la macroeconomía está bien, pero no le llega a la gente. Cuando la macroeconomía está bien, siempre le llega a la gente y su nexo es la cadena de crédito, la cadena de consumo, la cadena de empleo, la cadena de poder adquisitivo. Esto no es ni demagogia ni keynesianismo berreta. Se puede ser liberal y creer en estas cosas”, argumentó.

Luego reiteró que “hoy Argentina no tiene régimen cambiario y régimen monetario. Acá se cometió el error sin tener reservas y sin tener eso planificado de abrir la compra de dólares a las personas, que es una cosa totalmente sana como punto de llegada. Pero cuando no tenés con qué... Esto es lo mismo que cuando se quería dolarizar, no tenías ni fideo ni tuco”.

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, analizó la situación económica argentina y cuestionó el rumbo del Gobierno de Javier Milei. “El problema de fondo es el empleo y el salario”, sostuvo. “Este modelo económico necesita un cambio (…) Hay que cambiarle la visión a este modelo económico”, aseguró sobre el rumbo del Gobierno. “Hay que recuperar el consumo.” “Cuando la macroeconomía está bien, siempre llega a la gente”, explicó. “Argentina no tiene régimen cambiario ni monetario.” “Se cometió el error de abrir la compra de dólares sin tener reservas”, señaló sobre las decisiones económicas del Gobierno. — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) October 30, 2026

De todas maneras, reconoció que el país hoy “tiene una cantidad de dólares infernales” que le permite sostener esa demanda sin estar “en la cuerda floja para un terremoto”, merced a “una buena cosecha, Vaca Muerta y minería”.

“Veo un problema integral de paz de los cementerios, pero no de crisis financiera. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tenemos dólares para despilfarrar”, remató el economista.