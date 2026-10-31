Acuerdo federal: Kicillof viajó a Jujuy, se reunió con Sadir y firmó convenios estratégicos

En un fuerte gesto de articulación institucional más allá de los matices partidarios, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó este viernes a Jujuy, donde mantuvo una cumbre oficial con su par local, Carlos Sadir. El encuentro cumbre se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno provincial, donde ambos mandatarios suscribieron un convenio marco de colaboración mutua.

La visita del titular del Ejecutivo bonaerense al norte argentino incluye una nutrida agenda enfocada en el intercambio de políticas públicas, la gestión tecnológica y el desarrollo productivo regional.

Cooperación en múltiples áreas y visita al CIDMEJu

Como parte del acuerdo federal, las administraciones de Buenos Aires y Jujuy formalizaron convenios específicos de cooperación en sectores estratégicos para ambas economías y gestiones provinciales:

Gobierno Digital e innovación tecnológica.

Trabajo y Empleo.

Deportes e inclusión comunitaria.

Minería y transición energética.

Desarrollo Agrario.

Seguridad.

En el marco de su recorrida por la ciudad jujeña de Palpalá, Kicillof visitó al mediodía el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), un polo científico de referencia nacional en materia de tecnología y energías limpias.

Agenda política y acto central en el Club Altos Hornos Zapla

Por la tarde, la agenda del mandatario bonaerense continuará con un fuerte tinte político e institucional en el plano municipal. A las 16:45 hs, Kicillof tiene previsto mantener un encuentro de trabajo con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, en el Palacio Municipal, donde también firmarán un convenio específico de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y el municipio jujeño.

El cierre de la visita estará marcado por un acto central convocado para las 18:00 hs en el histórico Club Altos Hornos Zapla, ante militantes, dirigentes locales y referentes regionales, consolidando la presencia y el diálogo político del mandatario bonaerense fuera de las fronteras de su distrito.