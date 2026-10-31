Almirante Brown homenajeó a Diego Maradona con un impactante mural en Burzaco

El legado de Diego Armando Maradona sigue más vivo que nunca en los rincones del conurbano bonaerense. En el marco del 66° aniversario de su nacimiento, el Municipio de Almirante Brown inauguró este viernes un nuevo y colorido mural en homenaje al ídolo popular, ubicado de manera estratégica sobre la colectora de la avenida Monteverde, en su intersección con la calle Velazco, en la localidad de Burzaco.

La intervención artística urbana quedó formalmente habilitada para vecinos y transeúntes, transformando el espacio público en un punto de recuerdo y devoción hacia el capitán de la Selección Argentina.

Arte público y memoria colectiva en los barrios

La realización de la obra estuvo a cargo del artista Heber Martínez, con la coordinación general de Tin y la dirección de Nicolás Vicente. Todo el proyecto se llevó adelante bajo el paraguas del Programa de Embellecimiento Urbano,impulsado por el Instituto Municipal de las Culturas Brown.

Desde el gobierno comunal señalaron que la iniciativa persigue el objetivo de mantener intacta la memoria de Diego,rindiendo tributo mediante el arte callejero a una de las figuras más trascendentales de la historia deportiva, social y cultural del país, cuyo arraigo genera admiración intergeneracional.

Al respecto, el dirigente local Mariano Cascallares remarcó la importancia de llevar adelante este tipo de homenajes en el territorio:

"Diego es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de la historia de nuestro país. Su talento, sus alegrías y todo lo que representa para millones de argentinos merecen estar presentes también en nuestros barrios", destacó.

De esta manera, con pinceladas que retratan su inconfundible estampa, Burzaco sumó un nuevo punto de referencia maradoniano para que los vecinos del distrito puedan recordar y celebrar la vida del eterno "10" todos los días del año.