Mendoza y Buenos Aires se enfrentan en tremendo duelo de hamburguesas y básquet

El sábado 31 de octubre, desde las 16 horas, la hamburguesería mendocina Burgang llegará a Williamsburg del Paseo de la Infanta para disputar dos de las hamburguesas más reconocidas de las marcas: la Golden Boy y la Dylan, respectivamente.

La competencia llegará también a la cancha, ya que el mejor jugador de Mendoza se medirá con el representante de Buenos Aires en un partido de básquet 1 versus 1. La propuesta tendrá lugar en La Jaula de Clutch —la cancha de básquet del local— y en la cocina de Williamsburg en Avenida del Libertador 3883.

El anuncio ya se hizo oficial en las redes sociales de las hamburgueserías, aunque cabe aclarar que el evento se reprogramará en caso de lluvia.

El primer cruce será en la cocina. La Dylan, de Williamsburg, obtuvo el reconocimiento del público porteño como la mejor hamburguesa de la ciudad, en un concurso organizado por BA Capital Gastronómica en 2017 y se convirtió en la más emblemática de la marca. Lleva medallón de asado, pan de Kalis, emulsión de rúcula, cebolla caramelizada con miso y miel y queso azul.

Por su parte, la Golden Boy fue la ganadora de Burgerpalusa 2023 y combina panceta, cebolla enmantecada, salsa de pimientos ahumados y un crispy hashbrown. Durante el pop-up, ambas podrán probarse en un combo especial.

En cuanto al torneo, la convocatoria para participar es abierta y el público estará dentro del espacio de juego. Quienes quieran participar, pueden hacerlo desde las destacadas del IG de ambas hamburgueserías o desde el link a 4thering. La inscripción tiene un valor de $ 20.000 e incluye el cupo al torneo, una cheeseburger, papas y gaseosa. Como premios, se entregarán un anillo de plata grabado con los logos de ambas marcas Street Champ y un millón de pesos.

La jornada se completará con influencers, hosts invitados y DJ tocando en vivo desde el interior, en lo que será una experiencia que cruza deporte, gastronomía y entretenimiento, y que lleva el desafío iniciado en Mendoza a una cancha porteña.

