Moreno: no quiso pagar por el servicio sexual, saltó desde la ventana del hotel alojamiento y murió por el golpe

En la localidad bonaerense de Moreno un hombre de 45 años saltó desde unos cinco metros de altura de un hotel alojamiento hacia un terreno lindero y sufrió lesiones mortales. Tras la caída, fue encontrado y golpeado por varias trabajadoras sexuales.

Por el hecho seis mujeres habían sido detenidas inicialmente, pero la autopsia determinó que las agresiones posteriores no provocaron el fallecimiento y todas recuperaron la libertad, salvo una que tenía otra orden de detención vigente.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en el hotel alojamiento Tú y Yo, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, cerca de la calle Justo Daract.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, después del encuentro el hombre se negó a abonar el servicio y la joven denunció que también había intentado sustraerle elementos personales. Ante esa situación, el cliente escapó por una ventana y saltó hacia un predio lindero.

El hombre cayó desde una altura aproximada de cinco metros sobre un terreno donde había escombros y restos de una construcción derrumbada. Como consecuencia del impacto sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones.

La joven alertó a otras trabajadoras sexuales que se encontraban en el establecimiento. Entre todas comenzaron a buscarlo y finalmente lo encontraron en el terreno vecino, donde intentaba esconderse.

En ese contexto, varias mujeres lo golpearon, una secuencia que inicialmente generó sospechas sobre una posible muerte como consecuencia de la agresión.

Sin embargo, los resultados de la autopsia modificaron el escenario judicial. El informe forense determinó que la muerte se produjo por las lesiones sufridas durante la caída y consignó un paro cardíaco, neumotórax y politraumatismos.

Los especialistas establecieron que los golpes recibidos posteriormente no fueron determinantes para el fallecimiento.

A partir de las conclusiones médico-legales, la causa dejó de investigarse como homicidio y pasó a tramitarse bajo las figuras de averiguación de causales de muerte y lesiones leves agravadas.

Las seis mujeres fueron notificadas de la nueva situación procesal y recuperaron la libertad. La excepción fue una de ellas, que continúa detenida por una orden de captura vigente en otra causa judicial.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda los estudios forenses complementarios para terminar de establecer las circunstancias del episodio y las responsabilidades correspondientes.