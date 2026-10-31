Mes de la Alimentación: cinco maneras de contribuir a combatir el hambre

Todos los chicos merecen tener la oportunidad de aprender, crecer y desarrollarse plenamente. Para eso, el acceso a una alimentación nutritiva es fundamental. Sin embargo, para millones de niños y familias en todo el mundo, la falta de acceso a alimentos adecuados sigue siendo una realidad cotidiana.

“La alimentación va más allá de una necesidad: es fundamental para el desarrollo de los niños, el bienestar de las familias y el fortalecimiento de nuestras comunidades. Y, aunque la inseguridad alimentaria es un problema complejo, marcado por décadas de desigualdades, es posible generar cambios significativos cuando las personas, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas y los líderes comunitarios se unen para conectar a las familias con los recursos que necesitan”, expresa Pooja Jhobalia-Pelham, directora de Herbalife Family Foundation.

Según explica la especialista, las pequeñas acciones, cuando se realizan de manera consciente y sostenida, pueden generar un impacto significativo. Estas son cinco formas de colaborar desde la comunidad.

1. Dedicá tiempo al voluntariado

Muchos bancos de alimentos, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro dependen en gran medida del trabajo voluntario para preparar comidas, armar bolsones de alimentos u organizar donaciones. Incluso dedicar algunas horas puede ayudar a estas organizaciones a ampliar su alcance y acompañar a más familias que necesitan apoyo.

“El trabajo voluntario no siempre significa separar alimentos o distribuir comidas. Existen muchas maneras de contribuir, incluso poniendo en práctica habilidades profesionales en áreas como recaudación de fondos, administración, finanzas y comunicación. Una opción es buscar organizaciones que trabajen para combatir la inseguridad alimentaria en tu región y conocer dónde tus habilidades y tu tiempo pueden hacer la diferencia”, señala Pooja.

Dedicar tiempo es una manera concreta de fortalecer las iniciativas locales que buscan ampliar el acceso a alimentos nutritivos.

2. Hacé donaciones con un propósito

Las contribuciones económicas pueden brindarles a las organizaciones sin fines de lucro mayor flexibilidad para destinar los recursos a sus necesidades más importantes. Estas donaciones pueden ayudar a financiar comidas nutritivas y ampliar los programas y servicios de alimentación destinados a niños y sus familias.

Desde hace más de 32 años, HFF acompaña iniciativas que buscan fortalecer la nutrición y el bienestar a través de soluciones impulsadas por las propias comunidades.

Mediante el Programa Casa Herbalife, brinda recursos para contribuir a ampliar el acceso a comidas nutritivas, materiales educativos y espacios seguros y acogedores para niños y familias en situación de vulnerabilidad. Actualmente, el programa apoya a más de 157 organizaciones sin fines de lucro en 57 países y territorios.

Antes de realizar una donación, es recomendable conocer la misión de la organización y las comunidades con las que trabaja. De esta manera, es posible elegir iniciativas alineadas con el tipo de impacto que se busca generar.

3. Sumate a campañas locales

Las campañas de recolección de alimentos y las iniciativas comunitarias pueden ayudar a las organizaciones locales a acercar alimentos nutritivos a niños y familias que necesitan apoyo.

Antes de donar, podés consultar a los bancos de alimentos u otras organizaciones de tu zona para conocer qué productos necesitan con mayor urgencia. Entre ellos pueden encontrarse alimentos no perecederos, conservas y otros productos básicos.

Realizar donaciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización ayuda a que los recursos lleguen de manera más efectiva a las familias que los necesitan.

4. Compartí información que ayude a generar conciencia

Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para dar visibilidad a las necesidades de cada comunidad y al trabajo de las organizaciones que buscan responder a ellas.

A través de estas plataformas, podés difundir iniciativas locales, compartir oportunidades de voluntariado, promover campañas de recolección de alimentos e invitar a otras personas a participar.

Una publicación sobre una organización o una iniciativa comunitaria puede ayudar a que más personas conozcan su trabajo, se sumen como voluntarias o colaboren con sus actividades.

5. Involucrá a otras personas

El impacto de las iniciativas solidarias puede crecer cuando más personas se comprometen. Familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden sumarse a actividades de voluntariado, organizar campañas de donaciones o colaborar con una organización local sin fines de lucro.

Ninguna persona, organización o empresa puede resolver por sí sola el problema del hambre. Sin embargo, incentivar la participación de otros ayuda a ampliar el alcance de las acciones individuales y a fortalecer el trabajo de las organizaciones que buscan combatir la inseguridad alimentaria.

Empezá por tu comunidad

Combatir el hambre es una responsabilidad compartida. Apoyar a organizaciones locales sin fines de lucro e incentivar la participación de otras personas son formas concretas de contribuir a las iniciativas que buscan mejorar el acceso a los alimentos.

Las pequeñas acciones, cuando se multiplican dentro de una comunidad, pueden ayudar a que las organizaciones lleguen a más familias y fortalezcan el trabajo que ya realizan. El propósito comienza con lo que hacemos. Juntos podemos transformar el propósito en acción.

