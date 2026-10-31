La Ciudad habilita el Paseo del Bajo para autos de lunes a viernes durante la noche

A partir del lunes 2 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires habilitará el Paseo del Bajo para autos de lunes a viernes, de 22 a 5.

La medida será experimental por el plazo de 90 días y busca aprovechar la infraestructura vial en horarios de menor circulación, cuando la convivencia con el tránsito pesado no es un problema, y dar así una alternativa de conexión ágil entre el sur y el norte de la Ciudad.

Hasta ahora, los autos sólo podían circular por el Paseo del Bajo los fines de semana, desde las 22 del viernes hasta las 5 del lunes, y los días feriados. Si bien esta medida continuará vigente, a partir de esta ampliación, también podrán hacerlo de lunes a viernes en horario nocturno.

El Paseo del Bajo conecta la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, al Norte, con las autopistas Doctor Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, al Sur, con una longitud de 7,1 kilómetros y dos carriles más banquina por sentido.

Fue diseñado para mejorar la operación de vehículos de logística y de ómnibus de transporte de pasajeros, y reducir circulación de micros y tránsito pesado en arterias céntricas de la Ciudad de Buenos Aires.

La dinámica operativa del transporte de cargas baja sensiblemente en los horarios nocturnos y genera una capacidad ociosa en el corredor que da la oportunidad de liberar su uso al tránsito general, con la estricta excepción de las motos por razones de seguridad vial.

En 2024 el Paseo fue habilitado para el uso de autos los días sábados, domingos y feriados. Actualmente, cada fin de semana lo utilizan unos 35 mil y en esos 30 meses registró más de 4,5 millones de tránsitos de automóviles.



La habilitación, dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), alcanza exclusivamente a autos y otros vehículos livianos como utilitarios, camionetas, etcétera. Las motos tienen prohibido circular por el Paseo del Bajo.

Y tal como sucede en todas las autopistas porteñas, el uso de TelePASE es obligatorio. La velocidad máxima en esta autopista es de 60 kilómetros por hora y la tarifa a partir de noviembre será de $ 10.978,49.