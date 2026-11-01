Horror en Merlo: Una pareja y sus tres hijos muertos en una vivienda; el hombre, el apuntado

La investigación por el cuádruple crimen que conmociona a Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo, avanzó con la identificación de las cuatro víctimas halladas sin vida en una vivienda. Se trata de una mujer de 41 años y sus tres hijos, de 14, 12 y 10 años. El principal sospechoso es la pareja de la mujer, un hombre de 44 años que también fue encontrado muerto en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años; Dan Velkan, de 14; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. Tanto ellos como el sospechoso, Mahatma Eyvind Soihit Meza, eran de nacionalidad venezolana y residían en una propiedad ubicada en la calle Mercedes al 2458.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el hombre habría asesinado a su pareja y a los tres chicos antes de quitarse la vida. De todos modos, la mecánica del hecho debía ser confirmada mediante las autopsias y las pericias correspondientes.

Cómo descubrieron el cuádruple crimen en Merlo

El caso salió a la luz después de que un compañero de trabajo de Evelyn intentara comunicarse con ella durante dos días sin obtener respuesta. Ante la falta de noticias, decidió acercarse a la vivienda y dio aviso a la Policía.

Efectivos de la comisaría sexta de Merlo ingresaron al domicilio con autorización de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Morón. En una de las habitaciones encontraron los cinco cuerpos, todos con lesiones visibles.

En la escena también hallaron una pistola marca Sarsilmaz, modelo SAR 9, ubicada entre las piernas del hombre. El arma fue secuestrada para someterla a peritajes y determinar si fue utilizada en el hecho.

La causa quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, con intervención de la Policía Científica.

Los problemas de pareja y las publicaciones con armas

En el marco de la investigación, fuentes vinculadas al caso señalaron que Evelyn les había comentado a personas de su entorno que atravesaba graves problemas de pareja y que estaba en proceso de separación.

Sin embargo, según esos testimonios, la mujer no había mencionado situaciones concretas de violencia ni detallado episodios de esa naturaleza.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron las publicaciones que el hombre había realizado en Facebook durante octubre. En fotos y videos aparecía con armas de fuego y practicando tiro.

En ese material se observaba una pistola del mismo modelo que la encontrada en la vivienda. En una de las publicaciones, ante el comentario de un usuario que le escribió “Buenos tiros”, el hombre respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.

Los investigadores buscaban establecer si esa arma fue la utilizada en el crimen y reconstruir las últimas horas de la familia.

Al momento de conocerse la información, se aguardaban los resultados de las autopsias y de las pericias para determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes y cuándo se produjeron.

El caso se investiga como un presunto femicidio seguido del asesinato de los tres chicos y el suicidio del principal sospechoso. La confirmación de la secuencia y las circunstancias del hecho dependerá de los resultados de las medidas judiciales.