Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan en San Telmo: así es la casona elegida

Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán un paso importante en su relación este sábado 31 de octubre, con una celebración en una casona histórica de San Telmo. Después de mantener en reserva los detalles del evento, trascendió que eligieron Casa Carlos, un espacio porteño que combina arquitectura tradicional, vegetación y una ambientación contemporánea.

Lejos de los salones convencionales, el lugar tiene el estilo de una antigua vivienda de Buenos Aires, con patios, galerías y sectores al aire libre. La propuesta encaja con la idea de una celebración íntima que la cantante había adelantado en distintas entrevistas.

Cómo es la casona de San Telmo elegida para la boda de Lali y Pedro

Casa Carlos conserva características de las tradicionales casas chorizo porteñas, con ambientes distribuidos alrededor de patios y galerías que conectan los espacios interiores con el exterior.

La propiedad fue adaptada para recibir eventos privados, aunque mantiene parte de su identidad original. Las paredes de ladrillo a la vista, las persianas antiguas y los pisos recuperados conviven con detalles de diseño y una iluminación especialmente pensada para generar distintos ambientes.

Uno de sus principales atractivos es la vegetación. Los patios y jardines tienen árboles y numerosas plantas que crean un entorno verde en medio del movimiento de San Telmo. Las galerías, además, permiten conectar los diferentes sectores de la casa y ofrecen espacios para que los invitados circulen durante la celebración.

Los interiores siguen una estética residencial, con detalles clásicos combinados con elementos modernos. Esa mezcla entre lo antiguo y lo contemporáneo le da al lugar una identidad particular, alejada de la apariencia de un salón de fiestas tradicional.

Una boda íntima y lejos de los festejos ostentosos

La elección del espacio también coincide con lo que Lali había contado sobre sus planes de casamiento. La artista dejó en claro que no imagina una celebración multitudinaria ni una ceremonia cargada de formalidades.

En una entrevista con el medio mexicano Frontera, durante los Premios Billboard de la Música Latina, la cantante habló sobre el estilo que tendría la boda y descartó la imagen tradicional de un vestido con una cola interminable.

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, explicó.

Además, señaló que la intención es compartir el momento con sus seres queridos. “Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, contó.

La pareja mantuvo bajo reserva buena parte de los preparativos y los detalles de la lista de invitados. La ubicación de la casona comenzó a trascender en las horas previas a la celebración, luego de que un cronista del programa LAM realizara un móvil desde las inmediaciones.

Por qué el 31 de octubre es una fecha especial para la pareja

La boda también coincide con una fecha significativa en la historia de amor de Lali y Pedro: ambos se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y ahora eligieron el 31 de octubre para celebrar su casamiento.

Mientras se preparan para esta nueva etapa, los dos mantienen sus compromisos laborales. Por ese motivo, según trascendió, no tienen previsto realizar una luna de miel inmediatamente después de la boda y dejarían ese viaje para más adelante.

Con una casona histórica, jardines y una celebración pensada para su círculo más cercano, Lali Espósito y Pedro Rosemblat apuestan a un festejo que prioriza la intimidad y el encuentro con familiares y amigos.