Brutalidad en La Plata: Automovilista levantó por los aires a un hombre en silla de ruedas

Un hombre que se desplazaba en silla de ruedas fue atropellado por un automóvil en La Plata y terminó herido sobre el asfalto. El violento episodio ocurrió durante la noche de este viernes en la intersección de la avenida 13 y la calle 84, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 horas: según trascendió, un llamado al 911 había alertado sobre la presencia de una persona en silla de ruedas en la zona y el consecuente riesgo de que se produjera un accidente con los vehículos que circulaban por el lugar.

Sin embargo, cuando los efectivos de la Comisaría Octava llegaron a la esquina, encontraron al hombre de 43 años tendido sobre la calzada: ya había sido embestido por un automóvil y presentaba un leve sangrado en la boca.

El video del atropello y el traslado al Hospital Rossi

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad (y que ilustran este artículo) muestran el momento en que el vehículo impacta desde atrás contra el hombre, identificado como Héctor Emanuel Casusa, quien circulaba en silla de ruedas, provocando su caída sobre el pavimento.

Ante la gravedad de la situación, los policías solicitaron una ambulancia del SAME y dispusieron un corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de asistencia.

Minutos después, el personal médico trasladó a la víctima al Hospital Rossi de La Plata, donde quedó internada para recibir atención.

Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial que permita establecer el alcance de las lesiones sufridas.

Investigan al automovilista por lesiones culposas

La causa quedó en manos de la UFI Nº 14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal María Antonieta Scarpino, quien decidió caratularla como “lesiones culposas”.

La Fiscalía ordenó realizar peritajes en el lugar del choque y el secuestro del automóvil involucrado, con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Vale mencionad que el conductor fue identificado con las iniciales JCB, y tiene 55 años de edad.

