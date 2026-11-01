Colapinto busca revancha en el GP de México: Antonelli puede hacer historia

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, donde intentará cambiar su presente deportivo y conseguir un resultado que le permita recuperar confianza. La competencia, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, también tendrá un atractivo especial: Kimi Antonelli podría consagrarse campeón mundial y alcanzar un récord histórico en la categoría.

El piloto argentino llega a esta fecha después de una serie de resultados adversos con Alpine. La falta de puntos en las últimas presentaciones y el abandono en el Gran Premio de Estados Unidos lo obligan a buscar una recuperación en un circuito que presenta características particulares por su altitud y sus exigencias técnicas.

Durante los entrenamientos del viernes, Colapinto no logró encontrar el ritmo esperado y finalizó en el puesto 16 de la segunda práctica libre. Sin embargo, en la tercera sesión de este sábado mostró una mejoría y llegó a ubicarse entre los diez primeros, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El objetivo ahora estará puesto en la clasificación, donde buscará conseguir una buena posición de largada para afrontar la carrera del domingo.

Colapinto quiere cambiar su suerte en México

El circuito mexicano representa un nuevo examen para el argentino, que necesita aprovechar cada oportunidad para mejorar el rendimiento del Alpine.

La altura de Ciudad de México, ubicada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío adicional para los equipos. La menor densidad del aire modifica el comportamiento de los monoplazas y obliga a realizar ajustes en la refrigeración, la aerodinámica y la puesta a punto.

En ese escenario, Colapinto intentará aprovechar las mejoras que mostró durante la última práctica para encontrar una configuración competitiva y pelear por un resultado positivo.

La clasificación se disputará este sábado desde las 18, hora argentina, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo 1 de noviembre a las 17.

Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la F1

Pero todas las miradas también estarán puestas en Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes llega a México con una ventaja importante en el campeonato y la posibilidad de asegurar el título mundial.

Con 365 puntos, el italiano aventaja a George Russell por 123 unidades y a Lewis Hamilton por 124. La diferencia lo deja ante una oportunidad histórica en esta instancia de la temporada.

Antonelli, de 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando la marca que estableció Sebastian Vettel cuando consiguió su primer campeonato mundial en 2010, con 23 años.

Para conseguirlo, deberá cerrar un fin de semana favorable y aprovechar las posibilidades matemáticas que le ofrece la tabla de posiciones. Su compañero Russell y el resto de los principales competidores todavía pueden influir en la definición.

El cronograma del GP de México

La actividad del fin de semana continuará este sábado con la clasificación y finalizará el domingo con la carrera.

Sábado 31 de octubre: clasificación, a las 18.

Domingo 1 de noviembre: carrera, a las 17.

Ambos horarios corresponden a la Argentina.

Con Colapinto en busca de una recuperación y Antonelli ante la posibilidad de hacer historia, el Gran Premio de México aparece como una de las citas más atractivas del calendario de la Fórmula 1.